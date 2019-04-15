密希大学“百博看世界”上线

日前，由海归创立的在线教育平台密希大学上线。该教育平台旨在提供一系列有趣、实用的在线课程，课程内容涵盖商学、计算科学、金融学、法学、医学、人文艺术、社会科学等学科。

在该教育平台近日上线的“世界百位名校博士看世界”项目中，密希团队将邀请百余位来自哈佛大学、麻省理工学院、芝加哥大学、牛津大学等世界名校的在读中国学子，分享自身的留学经历以及研究领域。据密希大学相关负责人介绍，该项目旨在为大家提供科研前端资讯，并提供与博士生们学习交流的机会，每位博士生的分享时长约1个小时。

具体而言，密希团队将博士生们提供的音频和讲义，设计并制作成课程，让大家可以利用碎片时间了解全球前沿学术与应用案例，同时还可以了解中国学子在海外的学习及生活经历。日前推出的博士生讲座包括《芝加哥大学计算神经学博士生何沁朴：你真的了解你的大脑吗》《MIT余天呈：美国的AI研究在全球领先吗？》《密歇根大学瞿璐：什么？人在1岁之前就能锻炼运动核心技能了？》等。

此外，密希大学已和专为高校教师与学生打造的掌上教育生活平台——翻转校园平台达成合作，百博课程会陆续在翻转校园上线。（陈奕璇）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)