将好奇心融入心理学专业（留学记）

郁怡青近照

就读于美国明尼苏达州卡尔顿学院的郁怡青正在学校的组织下，到罗马学习中世纪历史。参观罗马古迹、切身体会当地文化、用意大利语与居民沟通……理论与实践相结合的教学模式，令郁怡青收获颇多。

有了更多“同理心”

说到为何留学？郁怡青说，高一时参加一个在海外的模联会，对海外院校的教学模式比较感兴趣，便萌生了出国留学的念头，同时付诸行动，成功申请到卡尔顿学院读书。

在卡尔顿学院，可以在本科二年级的第三个学期选专业，这给了郁怡青选择的空间，最终选择读心理学专业。“我的好奇心很重，也希望探究人心。”郁怡青说。通过本科前两年的心理学课程学习，发现神经科学这门课程和精神疾病相关度很高，同时，既可以从科学的角度分析，也可以从社会心理角度分析，十分有趣。

读了心理学专业后，郁怡青有了更多“同理心”。“这学期我学习了精神疾病相关课程。教授介绍了近10种心理疾病，从抑郁症、躁郁症、焦虑症到解离性身份疾患，让我对疾病有了客观认知。课堂上，也有病患与我们面对面进行交流，讲述他们的经历、受到的偏见，这使我产生了一种同理心。”郁怡青说。

郁怡青参加了精神疾病课教授关于创伤后应激障碍的研究小组。

“我们组有8名同学，每天都会在微信群里讨论。”郁怡青说，“希望能够学以致用，以后为患者提供更有建设性的治疗方案。”

用舞蹈调节学习压力

在专业课之外，郁怡青选了一门舞蹈课。“从学校到城里约需1小时的车程，每学期舞蹈课老师会带我们进城看两次演出。在看演出的过程中，我们需做笔记。演出结束后，需跟老师进行交流。舞蹈课上，需读相关论文，看舞蹈视频，分析舞蹈动作和舞者想要表达的情感。”郁怡青说。

据郁怡青介绍，每逢学校有舞蹈演出，老师会将舞者请到课堂来交流。这样一来，学生既可以了解专业知识，也可以和舞者进行深入对话，受益匪浅。在交流完成及看过演出后，学生还需要提交一篇报告。“这门课既陶冶了情操，又让我在繁忙的学习中得到调节，还提升了英文写作水平，可谓一举多得。”郁怡青说。

郁怡青同时辅修音乐表演课程，这和她此前在某歌剧艺术节上做志愿者的经历有关。“做志愿者期间，和歌剧艺术家接触挺多的，就想学习歌剧。正好卡尔顿学院提供声乐课，我便选了。上声乐课，需要转换思维方式，让我身心都得到了放松。”郁怡青说。

和教授积极沟通

在卡尔顿学院学习期间，教授的帮助让郁怡青的学业进步很快。“教授很乐意答疑解惑，只要发邮件约好时间就好。有几节课，因教授语速快，我有点跟不上，便跟教授提出希望讲课速度可以稍缓一些，复杂难理解的地方可以多解释一些。教授会听取学生的建议，照顾学生的听课感受，之后真的放慢了语速。”

另一件让郁怡青印象深刻的事是，本学期精神疾病课考试，因有很多描述病症的题使用了一些非常专业的术语，如果将其译成中文，她可以理解，直接看英文题目，就很困难。善解人意的艾布拉姆斯教授了解到郁怡青的困难后，决定提前1天让她参加考试。

“提前考试会给教授带来一些麻烦，但教授还是愿意帮助我，重新帮我安排了考试。我感受到了师生之间的信任，也让我感动。”郁怡青说。（黄蓓蕾）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)