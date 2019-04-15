海外学子舞出中华之韵

哥伦比亚大学舞韵社成员在舞台上表演。

舞韵社在排练中。

日前，美国哥伦比亚大学舞韵社首届中国舞展“镜花水月”在校园内演出厅举办。40多位舞者呈现了一场精彩纷呈的舞蹈盛会，吸引了来自校园、社区等300多名观众到场。舞展为哥伦比亚大学添了一抹中国气息，也成为海外学子在异国他乡传播中华文化的方式之一。

为校园带来中国气息

中国舞展“镜花水月”在舞韵社与武术社合作演出的开场舞《一抹红》中拉开序幕。此次舞展共有15个舞蹈节目，风格迥异。既有大气磅礴的群舞《千纱墨舞》，又有经典独舞《芳华》……舞展完美呈现的背后是每位舞者的辛苦付出。

舞韵社副社长林雯汐正在哥伦比亚大学攻读硕士，与舞韵社执委会成员一起参与了本次中国舞展的筹备。她告诉笔者，从去年四五月提出构想到现在，举办舞展就是大家努力的重要目标之一。

林雯汐记得舞展前一天，自己正好主持一场论坛，结束已是晚上。“当时立刻赶往舞蹈彩排现场。一进去，我发现很多舞蹈队员已经排练了一整天，其中不少队员因忙着跳舞，排练期间几乎没有休息，也忘记了吃饭。导演组的同学更是工作到了演出当天的凌晨，只为确保舞展顺利进行。”林雯汐说。

徐佳忆几年前已从哥伦比亚大学毕业，但因为对舞蹈的热爱，一直坚持担任舞韵社的指导老师。“我负责中国舞展群舞的排练，舞蹈节目确定下来后，我先依照视频学习，再教大家，然后排队形，整个排练持续了半年左右。”她说，“我觉得那段训练时间，对我的体能和大脑容量都是巨大挑战，因为我必须记得6支群舞的所有动作，所有的队形，每个队形不同区块舞者的动作以及节拍。为了在教舞时把动作做到位，我常利用乘地铁的时间反复观看舞蹈视频。”

相较林雯汐和徐佳忆，杜冰蕊是去年加入哥伦比亚大学舞韵社的新成员。她在本届舞展中参演了3支舞蹈。“几乎每周日都在学校的排练厅度过，有时候会排练到深夜11点。”杜冰蕊说。

成员从两三名到百余名

入校第一年，徐佳忆想在哥伦比亚大学春晚舞台上表演中国舞，发现试镜的只有她一名同学，为了完成选定的那支古典舞，她从外校找来一位男舞者。

让徐佳忆欣慰的是，那一年春晚结束后，有越来越多热爱中国舞蹈的姑娘主动联系她，表达了想和她一起在来年校园春晚表演中国舞的心愿。“正是因为有她们的加入，第二年的校园春晚上就有了3支中国舞《邵多丽》《小城雨巷》《床前明月光》的呈现。”徐佳忆很开心地说：“我觉得很神奇，好像自己是一块磁铁一样，把散落在纽约各处的热爱中国舞的姑娘都聚到了一起。”

随着新成员的不断加入，哥伦比亚大学舞韵社被哥大官方认可——成为哥大唯一一个以中国舞蹈为特色的舞蹈社团。

杜冰蕊入校的第一学期就加入了舞韵社的大家庭。她说：“之所以选择加入这个社团，一方面是因为我了解到，这是一个由哥大中国留学生自发创办，义务编舞、教舞的社团，从只有两三位成员到如今的百余位成员，只为心中的热爱，我被大家的热情深深打动；另一方面，因为自己读本科时接触较多的是现代舞和爵士，可哥大新生晚宴上学姐们的演出唤起了我对古典舞的向往，于是决定重新拾起少时学过的古典舞，感受其美好韵味。”

舞韵社不仅使学子们有了一个舞蹈空间，也有助于成员之间的交流。

徐佳忆说：“走出校门想认识新朋友很难，舞韵社则给我们提供了一个非常好的平台，大家在舞蹈之余还能聊聊生活和工作。”

“加入舞韵社，我跟来自不同国家的舞者有了更多交流，认识了更多朋友。”林雯汐说。

借舞蹈传播中华文化

林雯汐自幼学习中国民族舞。她认为舞蹈是传播中华文化的有效媒介，也期待自己能作为文化交流使者，在纽约将美好的中华舞蹈文化分享给更多不同文化背景的人。

林雯汐说：“我希望大家在欣赏优美舞蹈的同时，可以了解其蕴含的中华文化。”在她看来，让外国人理解中国舞蹈，需要一些传播技巧。比如，要呈现中国古典舞《梁祝》，可以先讲罗密欧与朱丽叶的故事，这样可以让观看者更好地理解梁山伯与祝英台的情感。

身为舞韵社的副社长，林雯汐表示，“镜花水月”舞展是一个很好的开始，希望未来可以通过舞蹈这个媒介，吸引更多不同文化背景、热爱中国舞蹈的舞者、舞蹈教育者、文化交流传播者共同参与。

徐佳忆在美国生活多年，她说：“在美国，中国舞非常小众，一方面是因为审美观的差异。另一方面是因为在美国能看到的专业的中国舞表演不多，大家没有机会真正了解中国舞，也不知道如何去欣赏中国舞，所以举办中国舞展的一个目的是希望更多人全面、真实地了解中国舞。”

“在哥伦比亚大学任教的一位老师，已在纽约生活了30多年，带着女儿看过舞展后，非常激动。”这让徐佳忆颇受触动，“那时，我觉得自己做的事情很有价值。”（高 佳）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)