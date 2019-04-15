来自印度的舞者：巴德鲁(海外人在青岛)

午后的阳光斜照进青岛市南区的一间舞蹈教室。教室内，20多名舞者正随着印度音乐的独特旋律翩翩起舞。身着传统印度服装站在前排的，是舞蹈教练——来自印度的巴德鲁。

作为专业舞蹈教练，巴德鲁有着20多年舞龄。“我9岁就开始学习舞蹈，十几岁起在印度参加当地的各种舞蹈比赛，拿过一些奖项，在我的家乡也算是小有名气了。”其实，家人对巴德鲁的期待是从事金融行业，但他说，“我热爱舞蹈，能够在青岛教印度舞，我非常开心。”

目前，巴德鲁已经在青岛万怡瑜伽会馆工作5年半，主要教授基础印度舞、传统印度舞和宝莱坞印度舞，教过的学生逾千人。

进入巴德鲁所就职的瑜伽会馆就能看见，在通往上课教室的楼梯口，挂着一张2米多宽、3米多高的大幅海报，海报正中央就是巴德鲁。二楼休息区的电视上，也循环播放着巴德鲁的视频介绍。显然，在青岛打拼多年，巴德鲁已成为公司的“招牌”。

“我是2013年7月来的青岛，当时是经朋友介绍，来到这里成为一名舞蹈教练。”谈起初到青岛的情形，巴德鲁记忆犹新，“我到青岛的那天，天气非常好，看着眼前的蓝天、绿树、大海，我只有一个感觉：‘这里太美了’。”

吸引巴德鲁留在青岛的，除了这座城市的宜居环境，还有更现实的原因：印度舞教学在青岛有着广阔市场，因此，巴德鲁可以拿到比在印度高一倍的工资。

现在，巴德鲁1个月需要编3个舞蹈用来教学。对于热爱舞蹈的他来说，这并非难题，用他的话讲：“音乐一响起来，我就有灵感了，动作都记在脑子里了。”在教印度舞的同时，巴德鲁和他的学员们也建立起了深厚的友谊。“我的会员们都是我在青岛的朋友，他们教我中文，都很友好。我感觉青岛的人都很热情，素质也非常高。”

“巴德鲁刚来的时候，一句中文也不会说。但是他很聪明，汉语口语学得很快，现在用中文跟人交流毫不费力。他还有很多铁杆学员，是我们会馆人气最高的印度舞教练。”巴德鲁的老板周明这样评价他。

如今，巴德鲁已完全适应了青岛的生活。“在我看来，青岛是一座开放包容的城市，很现代化，很有活力，也很时尚。这里到处都有WiFi，手机支付很方便，生活起来也特别便利。”现在，巴德鲁还喜欢跟青岛本地人一样，“就着海鲜喝啤酒。”休息日，巴德鲁常会去海边吹吹海风，或者去爬山。他说：“站在崂山上，一边是山，一边是海，这种感觉妙不可言。”

今年年初，巴德鲁第一次将妻子接到青岛。“我每年可以休假1个月，回印度跟家人团聚。从今年开始，我打算让妻子每年也来青岛住几个月，这样我们团聚的时间就更多了。”谈起未来的生活规划，巴德鲁将青岛列为首选地，甚至希望女儿也能来青岛。“她现在才5岁，希望她长大以后能在青岛大学读书。我和妻子已经爱上了这座城市，我相信她也会爱上这里的。”（赵 伟）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)