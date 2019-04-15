西班牙逮捕委内瑞拉前情报主管 美国寻求引渡

西班牙警方12日依据美国方面先前签发的缉毒逮捕令，在首都马德里逮捕委内瑞拉军方情报机构前主管乌戈·卡瓦哈尔。

【“信息宝藏”】

美国司法部当天证实西班牙警方逮捕卡瓦哈尔的消息，说已经与西班牙方面交涉，寻求把卡瓦哈尔引渡至美国。

卡瓦哈尔定于13日在马德里一家法院出庭。美国司法部说，卡瓦哈尔受到合谋向美国走私毒品等罪名指控；如果罪名成立，他所面临的最重刑事处罚是终身监禁。

路透社报道，一名不愿公开姓名的美国政府官员说，卡瓦哈尔是“信息宝藏”。

卡瓦哈尔颇受委内瑞拉前总统乌戈·查韦斯信任，2004年至2009年任军方情报机构主管。他2017年与马杜罗政府决裂，反对后者设立制宪大会。反对派要员、全国代表大会主席胡安·瓜伊多今年1月自任“临时总统”，卡瓦哈尔次月予以支持。

瓜伊多获得美国政府支持和承认。一些分析人士告诉美联社，卡瓦哈尔遭逮捕，可能在委内瑞拉反对派中引发寒蝉效应。

【二度落网】

这是卡瓦哈尔第二次遭逮捕。美联社报道，西班牙警方所持逮捕令与荷兰属地阿鲁巴岛先前逮捕他时依据的逮捕令相同。

2013年5月，纽约州联邦检察机构指控卡瓦哈尔2004年至2008年帮助哥伦比亚贩毒组织走私大约5600千克可卡因。卡瓦哈尔2014年在阿鲁巴岛遭逮捕。他当时已获得任命，出任委内瑞拉驻阿鲁巴岛领事，在等待荷兰方面认可。荷兰方面随后认可卡瓦哈尔有外交豁免权，他获释后回国，受到马杜罗欢迎。

美国政府2008年把卡瓦哈尔列为制裁对象，指认他协助哥伦比亚反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”贩毒，包括保护运毒船只不受委内瑞拉缉毒部门缉查、向这一组织提供武器和可以出入委内瑞拉的身份文件。

卡瓦哈尔今年2月接受美国《纽约时报》采访时说，他是情报主管，一些时候调查贩毒案件，美方因而怀疑他贩毒；作为政府谈判人员，他2001年接触“哥伦比亚革命武装力量”成员，寻求对方释放一名遭绑架的委内瑞拉商人。（安晓萌）（新华社专特稿）

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