调查显示英国网购杂货人数比例下降

英国市场研究机构英敏特公司近日公布的一项调查结果称，由于担心订单出现问题和快递收费较高，英国网购杂货人数比例下降。
调查显示，在2016至2018年间，英国网购杂货人数比例从49%降至45%。同时，有63%的受访者称他们在去年网购杂货时订单出现问题。
调查显示，年轻人对网购杂货充满热情，中老年人对网购杂货则更谨慎。年龄在45岁及以上的受访者中，仅有35%网购杂货，而“从未在网上购买杂货且无兴趣这么做”的人的比例从2015年的34%增长到2018年的42%。受访者不愿意网购杂货的最主要原因是他们愿意亲自挑选新鲜产品。
英敏特零售研究部副主任尼克·卡罗尔说，网购杂货人数比例下降，零售商需努力发展新客户。很多消费者对网购新鲜产品表示谨慎，他们有其他选择考虑，同时快递费用也较高。
英敏特的数据显示，2018年英国在线杂货销售额为123亿英镑，占杂货销售总额的7%。（记者 孙晓玲）
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