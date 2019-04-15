波黑批发市场大火 部分中国商户损失惨重

波黑格拉达查茨市亚利桑那商贸批发市场14日凌晨发生大火，市场内有些中国商户损失严重，目前尚无人员伤亡消息。
格拉达查茨市隶属图兹拉州，距离波黑首都萨拉热窝170公里。图兹拉州内务部向当地媒体证实，火灾发生于凌晨，截至记者发稿时，大火已基本被扑灭。火灾原因还在调查中。
中国驻波黑大使馆领事官员张存良告诉记者，使馆在接到火灾消息后第一时间召开紧急会议，并已派员赶往格拉达查茨市了解情况。
在现场的波黑中国商会会长刘合龙接受新华社记者电话采访时说，市场中服装区及鞋区共五家中国商户店铺全部被烧毁，每家店损失初步估计约上百万人民币。他已接到中国使馆领事处的电话慰问并已转达给受灾中国商户。
在亚利桑那市场拥有两家店面的一张姓店主接受记者电话采访时说，她的店铺虽未被烧到，但因为火已烧到相近的一家店，为阻断火势，她的一个店面已被推倒。据她所知，一些中国商户并未投保意外险。
2016年1月亚利桑那市场曾经发生过大火，烧毁500余家商铺。（记者 张修智）
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