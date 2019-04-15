利比亚东部武装陈兵东部油港 意反对军事干预

利比亚东部武装“国民军”13日说，将继续推进针对首都的黎波里的战事，同时准备增兵东部石油港口锡代尔和拉斯拉努夫。

就国际社会发出的停火呼吁，据守这一非洲北部国家首都的民族团结政府方面回应说，停火唯一前提是“国民军”撤回东部大本营。

【“国民军”调兵油港】

作为利比亚东部军事领导人哈利法·哈夫塔尔的盟友，利比亚国民代表大会主席阿吉拉·萨利赫·伊萨13日在东部城市班加西一场会议上告诉议员，“国民军”将推进针对的黎波里的战事。

“国民军”今年年初从东部大本营出发，争夺人口稀少但石油丰富的南部，本月4日开始发起西进攻击，旨在夺取首都控制权，截至13日继续与支持民族团结政府的武装力量激战。

多名“国民军”官员披露，“国民军”将增加在锡代尔和拉斯拉努夫的军事部署，可能在东部与民族团结政府武装力量开始新一轮对峙。“国民军”去年从其他武装手中夺回这两座油港，后交给国家石油公司管理。

锡代尔濒临地中海，是利比亚最大的“油库”。拉斯拉努夫位于锡代尔以东23公里，有一座大型炼油厂。

利比亚现阶段处于西部和东部两大政治势力对峙状态。民族团结政府控制西部部分地区，包括的黎波里，获得联合国支持；国民代表大会在东部城市图卜鲁格另建政权，与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

联合国一直希望利比亚两大势力能共同筹划选举，结束乱局。路透社解读，“国民军”西进令联合国十分意外，后者原打算14日至16日在利比亚边境小城古达米斯主持一场全国会议，商讨利比亚选举事宜。

围绕停火，民族团结政府发言人穆罕纳德·尤尼斯说，唯一条件是“国民军”撤回东部大本营。

【意反对军事干预】

就利比亚局势，意大利方面发声，警告外国军事干预不仅不会消除利比亚现有武装冲突，还可能导致难民潮。

意大利总理朱塞佩·孔特13日接受意大利《每日真相报》记者采访时说，军事选项不是解决方案，各方应通过对话实现停火。

意大利曾经殖民利比亚，在那里有石油资产，支持西部的民族团结政府。

孔特说，任何潜在军事干预都可能迫使大量利比亚难民试图渡过地中海，逃向欧洲南部国家。在他看来，利比亚人道主义危机有加重的风险。

利比亚是难民和非法移民从非洲偷渡至欧洲的主要“中转站”。

路透社报道，意大利现政府多次批评北大西洋公约组织2011年支持利比亚反对派推翻穆阿迈尔·卡扎菲政权，指认北约当时的行动制造动荡和混乱，没有给利比亚带来和平。（王逸君）（新华社专特稿）

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