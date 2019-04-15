约旦希腊塞浦路斯举行三方首脑会议

约旦国王阿卜杜拉二世14日在安曼与到访的塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯和希腊总理齐普拉斯举行三方首脑会议，旨在加强三国在能源、农业、旅游等多领域的合作。

约旦王宫当天在声明中说，三国首脑一致同意在能源、农业、旅游、医疗卫生、信息技术产业等领域加强合作，鼓励在三国间建立更多私人合资企业，促进人才交流。

声明说，三国首脑一致表示，支持约旦在耶路撒冷问题上的立场和主张，支持“两国方案”作为解决巴以问题的唯一方案，呼吁国际社会尊重耶路撒冷的历史地位和现状，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

会议结束后，三国首脑就投资和教育领域的合作签署谅解备忘录。约旦和塞浦路斯还就两国联手打击恐怖主义、贩卖人口、非法移民、有组织犯罪和毒品交易等问题签署合作协定。

约旦、希腊、塞浦路斯于2018年正式启动三方首脑会谈机制，商讨地区局势及三国间合作。（记者林晓蔚）

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