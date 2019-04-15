叙利亚总统强调加强叙伊关系

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德14日表示，加强叙利亚、伊拉克两国关系符合两国人民利益，有助于打击恐怖主义。

据叙利亚通讯社当天报道，巴沙尔在会见来访的伊拉克国家安全顾问法利赫·法亚迪时说，当前地区和国际局势要求叙伊两国“在面对分裂图谋和外部敌人策划的混乱时”，尽一切努力维护国家主权和决策独立性。

会见中双方讨论了叙伊双边关系，强调了在各领域发展叙伊关系的必要性。

法利赫·法亚迪表示，叙利亚战胜恐怖主义也是伊拉克的胜利，同样伊拉克取得的任何军事进展也有助于叙利亚稳定。

叙利亚、伊朗、伊拉克三国军方官员上月18日在叙首都大马士革举行会晤，就反恐合作、开放边界、叙局势发展等问题进行了磋商。伊拉克政府军总参谋长奥斯曼·加尼米表示，三国在会晤期间就开启伊拉克和叙利亚之间的过境点问题进行了讨论，而在打击极端组织“伊斯兰国”问题上，伊拉克和叙利亚政府将保持协调。

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