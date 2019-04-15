英国“脱欧”前景叵测 地图出版商头疼不已

英国一再推迟正式“脱欧”时间，令一些出版地图和旅行指南的出版商头疼不已。因为，如何在出版物中正确呈现英国与欧洲的关系实在不容易。

“我们完全不知所措，”法新社14日援引法国AEDIS出版社经理亨利·梅多里的话报道，“我们至少有10种书涉及欧洲地图和欧盟地图。所以事情有些复杂。”

自英国2016年公投决定脱离欧盟后，AEDIS出版物中涉及欧盟的内容不再包含英国。梅多里说，出版社迫于“公众压力”这么做，“一些读者提意见说，我们的地图错把英国加入（欧盟）”。然而，把英国从欧盟成员国中剔除后，AEDIS又收到来自另外一些读者的抗议。有读者发电子邮件说，技术层面上讲，英国现在仍然是欧盟一部分。“所以，我们加了注释，解释‘脱欧’。”梅多里说。

梅多里说，出版社已有一年半时间基本放弃在相关领域的出版销售。出版社没有就此收到任何来自欧盟方面的指导意见。

英国牛津大学出版社则避免做出任何过于激进的变化。“我们在观察局势发展，直到更明朗之时才会做出主要改变，”出版社一名发言人说，“有些情况下，我们会干脆移除地图，以免引起困惑。”

也有一些商家受惠于英国“脱欧”前景反复不定。因为可能绝版，比利时布鲁塞尔欧盟总部附近一家纪念品商店某些含英国元素的欧盟纪念品畅销。

英国2016年6月23日经由公投决定“脱欧”，原定今年3月29日正式“脱欧”。只是，英国与欧洲联盟去年11月达成的“脱欧”协议三度遭议会下院否决，双方本月11日同意延期“脱欧”最多6个月、至今年10月31日。最大反对党工党的不少议员呼吁就英国是否脱离欧盟作二次公投。（袁原）【新华社微特稿】

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