委内瑞拉总统下令民兵扩员百万 兼顾国防和生产

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗13日下令，民兵扩员近百万人，截至2019年底增至300万。另外，马杜罗说，他将推动立法，让民兵成为委内瑞拉武装部队正式成员。

【国防生产兼顾】

委内瑞拉民兵由已故前任总统乌戈·查韦斯2008年创建，直接听命于总统，现有人员大约200万。

马杜罗13日在首都加拉加斯向数以千计民兵发表讲话，说他准备2019年年底以前把这支队伍扩员至300万人。

马杜罗鼓励民兵肩负武装使命的同时投身农业生产，协助应对食品短缺状况。“大家肩上扛枪，做好捍卫祖国的准备，还要犁地播种，为社区和民众生产粮食。”

俄罗斯卫星通讯社报道，马杜罗同时承诺推动立法，让民兵成为委内瑞拉武装部队成员，“（前总统）查韦斯一直梦想建设一支强有力的伟大民兵”。

路透社报道，虽然反对派领导人胡安·瓜伊多宣称将予以投靠他的军方成员“特赦”，军方高层依然效忠马杜罗。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不予承认，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉美国家承认。

【首都供电修复】

截至13日，加拉加斯大部分地区恢复供电，政府在首都以外地区采取限电措施。

3月底，包括加拉加斯在内，委内瑞拉多次发生大范围停电。政府认定，停电原因是古里水电站遭反对派蓄意破坏。

瓜伊多13日现身第二大城市马拉开波所属的苏利亚州，争取民众支持。美国财政部长史蒂文·姆努钦当天说，多个西方国家的财政部长几天前在美国首都华盛顿会晤，磋商予以瓜伊多阵营大约100亿美元“贸易融资”。

一天前，美国财政部对委内瑞拉追加新一轮制裁，把为委内瑞拉运输原油的4家外国航运企业及其旗下9艘油轮列入黑名单。按照美方的说法，古巴是委内瑞拉原油主要进口国，作为交换，古巴向委内瑞拉派遣了政治顾问、情报人员、军官和医疗专家。

古巴国务委员会主席米格尔·迪亚斯－卡内尔13日谴责美国政府“金融迫害”。迪亚斯－卡内尔说，古巴绝不会屈服，当前局面意味着古巴面对两项头等大事，即“同时准备（应对）国防和经济战争”。（陈立希）（新华社专特稿）

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