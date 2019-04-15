英国议员发引渡阿桑奇公开信：首选瑞典而非美国

超过70名英国议员12日深夜向内政大臣赛义德·贾维德发出公开信，呼吁他优先考虑将“维基揭秘”创始人朱利安·阿桑奇引渡至瑞典，而非美国。

截至13日，瑞典方面没有向英方提出引渡阿桑奇的请求。阿桑奇11日遭英国警方逮捕，美方提前向英方提出引渡请求。

【该选哪国？】

在公开信中签名的议员大多数是英国最大反对党工党籍议员，另外有数名执政党保守党籍议员。

他们在公开信中呼吁，如果瑞典方面重新启动对阿桑奇的调查，贾维德应向瑞典方面“给予一切帮助”；英方应该“发出强烈信号”，即打击性犯罪是英国政府的首要目标。

根据英国法律，如果两个国家同时向英方申请引渡同一人，将由内政大臣作出最终决定。

阿桑奇现年47岁，是澳大利亚人，2006年创建“维基揭秘”网站。这家网站2010年曝光大量关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国政府秘密文件。同一年，阿桑奇因涉嫌强奸和性侵犯两名女子，受到瑞典检察机构调查。

阿桑奇当时身处英国，遭英国警方逮捕后否认所有罪名，认定对他的指认包含“政治动机”。他拒绝前往瑞典接受调查，理由是可能遭引渡至美国。英国最高法院2012年裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。阿桑奇同年6月在保释期间进入厄瓜多尔驻英使馆寻求庇护，2017年获得厄瓜多尔国籍。

厄瓜多尔政府11日撤销对阿桑奇的庇护，英国警方当天以阿桑奇违反保释规定为由，对他予以逮捕。只是，英国警方同时证实，逮捕阿桑奇的缘由包括美方发出引渡请求。

【该定何罪？】

工党内政事务发言人戴安娜·阿博特13日告诉媒体记者，阿桑奇违反保释规定以及瑞典检方可能重新对他发起调查，这两件事的重要性不可忽视。

“但是，美国提出引渡请求，缘由是与他泄露美国军方行动相关的罪行，”阿博特说，“这种引渡不正确，所以我们反对。”

美国弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室11日晚些时候发布声明，指认阿桑奇涉嫌破解一台美国政府涉密电脑的密码，如果定罪将面临最重5年监禁刑事处罚。

阿桑奇避难期间，瑞典检方先后撤销对他涉嫌性侵和强奸的调查，缘由是超过法律时效和他难以归案。先前指认阿桑奇强奸的两名女子之一经由律师伊丽莎白·梅茜·弗里茨说，她已经向瑞典检方申请重新启动对阿桑奇的调查。

这一申请的时限为2020年8月底。依据瑞典法律，如果阿桑奇在这一日期以前归案，调查可以重启。

美联社报道，引渡过程通常比较漫长，阿桑奇可以多次提起上诉；他最终引渡至美国或者瑞典预期将耗时1年甚至更长时间。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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