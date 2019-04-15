伊朗洪灾死亡人数升至76人

新华社德黑兰4月14日电（记者穆东 马骁）伊朗应急救援部门14日发布消息说，伊朗境内持续近一个月的洪涝灾害迄今造成全国76人死亡，另有至少544人受伤。

消息说，这次洪涝灾害波及伊朗全国31个省份中的25个。受灾最严重的地区包括南部的法尔斯省、西部的洛雷斯坦省、东北部的古莱斯坦省和北部里海沿岸的马赞达兰省。

洪水还造成数亿美元经济损失。强降雨在一些山区引发山体滑坡，许多民众被迫撤离。此外，受灾地区一些桥梁、公路、农田和水利设施受损或被冲毁。

据伊朗媒体报道，从3月21日伊朗新年诺鲁孜节第一天起，伊朗出现大范围持续降雨，造成全国范围的洪涝灾害。伊朗气象组织14日发出预警，未来几天伊朗多省将出现新一轮强降雨天气，法尔斯、洛雷斯坦等省份仍处于防洪紧急状态，提醒政府和民众保持高度警惕。

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