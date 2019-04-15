逾95万外国人在中国境内工作

新华社深圳4月14日电 （记者李晓玲、王丰）中国正日益成为世界各国人才创新创业的理想栖息地。2018年中国累计发放外国人才工作许可证33.6万份，在中国境内工作的外国人已经超过95万人。

这是科技部部长王志刚14日在第十七届中国国际人才交流大会上介绍的。王志刚表示，科技交流合作最重要的是人员的交流合作，当今中国比历史上任何时期都更加渴求人才。近年来，中国通过更加务实的人才引进政策，对外国人才来华签证、居住，进一步放宽条件，简化程序，解决引进人才的社会保障、户籍、子女教育等问题，取得了显著成效。

中国是科技全球化的参与者、受益者，也是推动更广泛创新合作的贡献者、引领者。据了解，近年来中国全方位加强国际科技交流，努力构建平等合作、互利共赢的创新共同体。目前，中国已经与160个国家建立了科技合作关系，签署政府间合作协议114项，人才交流协议346项，参加国际组织和多边机制超过200个。中国还积极参与国际“热核聚变”等一系列国际大科学计划和大科学工程，努力在全球科学进步和创新发展中贡献中国的智慧和方案。

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