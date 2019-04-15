推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

中葡合作建设的葡萄牙拜罗风电站，每年发电量可达6.5万兆瓦时。

本报记者 冯雪珺摄

2018年4月，中国和缅甸工作人员在缅甸实皆省的瑞保变电站紧张施工。

本报记者 孙广勇摄

一带一路是一项令人信服的伟大倡议

（埃塞俄比亚）阿莱姆奈·慕科纳

“一带一路”是一项令人信服的伟大倡议，对世界而言是一件珍贵的礼物。“一带一路”建设是互利互惠的，有益于整个世界。埃塞俄比亚积极参与“一带一路”建设。

我长期从事政策研究工作，此前担任埃塞俄比亚梅莱斯领导力学院院长。我一直对中国发展成功的经验充满好奇，欣赏中国政府在改革开放过程中展现出的卓越治理能力。我到北京大学南南合作与发展学院来攻读博士学位，就是希望通过学习找到适合埃塞俄比亚国情的发展之路。

在来到中国之前，我已经读过很多关于中国的书籍和文章。中国在短短40多年里创造出了经济奇迹，成为世界第二大经济体和世界经济增长的重要推动者。中国社会上下一心，中国人民在改革开放进程中所展现出的艰苦拼搏精神，令我钦佩不已。

通过阅读《习近平谈治国理政》这部著作，我理解了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容。理论来源于实践，又指导实践。这本书所蕴含的中国智慧、中国经验给我留下了深刻印象，让我深受启发。

来中国之前，我曾面临影响人生发展轨迹的选择：是回到我在欧洲的母校继续攻读学位，还是到中国读书？习近平主席深邃的思想和亲和的作风深深感染了我。所以我决定，一定要到中国来。我认为，习近平主席提出的构建人类命运共同体的思想具有非常重要的现实意义，中国将在构建人类命运共同体的过程中发挥重要作用。

在课堂上，我们谈论的话题总是离不开“一带一路”合作、中国改革开放和中国发展经验等。在与同学们的交流中，我了解到，大家都带着同样的目的而来——希望通过在中国的系统学习找到适合自己国家国情的发展之路。

事实上，早在2013年“一带一路”倡议提出时，我们就曾专门开展过相关研究。非洲国家正努力加快工业化和现代化进程，中国正积极推动经济结构调整和产业升级，非中合作面临着难得的历史机遇。中国的资金、技术和装备优势同我们的劳动力、市场优势相结合，可以更好地实现产能合作、互惠互利，为埃塞俄比亚自主可持续发展注入新动力。

对埃塞俄比亚和整个非洲而言，“一带一路”倡议就像是为我们量身打造的一般。埃塞俄比亚积极参与“一带一路”建设。我们同中国合作取得的丰硕成果，不仅帮助埃塞俄比亚人民摆脱贫困、走向富裕，也明显改善了当地的营商环境，为世界各国的投资者提供了便利。作为非洲首条全线采用中国技术、装备、标准的跨国电气化铁路，亚吉铁路全线开通后，大幅降低了当地物流成本，带动了埃塞俄比亚、吉布提及周边国家的发展。我相信“一带一路”建设将惠及更多人群。

“一带一路”是一项令人信服的伟大倡议，对世界而言是一件珍贵的礼物。“一带一路”建设是互利互惠的，有益于整个世界。在全球化的大背景下，“一带一路”建设不仅将中国与沿线国家和地区紧密连接起来，更将整个世界连接起来。在共建“一带一路”过程中，中国发挥了重要作用，为促进人类和平与发展事业贡献了中国智慧和中国经验。我有义务将我所学到的知识和我的亲身感受传递给我的国家和民众。我由衷认为，“一带一路”倡议是一项关于人类社会发展合作的伟大规划。

（作者为埃塞俄比亚政策研究院副院长，本报记者孟祥麟采访整理，季雅宁参与采访）

一带一路建设意味着希望与未来

（马拉维）多纳修斯·帕特拉

“一带一路”建设使沿线国家和地区受益，惠及整个非洲地区和世界。从马拉维发生的可喜变化中，我们可以看出“一带一路”建设对非洲的重要意义。

在中国提出共建“一带一路”后，我认真阅读和研究过相关报道和学术文章。我认为，“一带一路”倡议是一项非常宏伟的计划，给世界带来巨大的发展机遇。尤其对广大发展中国家而言，意味着希望与未来。

马拉维是非洲东南部的内陆国家，自然环境优美，但由于交通等基础设施不完善，经济发展长期落后。自马中建交以来，我们的生活出现了真正的改变。现代化建筑拔地而起，最偏远地区通了公路……随着“一带一路”建设的推进，亚吉铁路、蒙内铁路等一大批交通基础设施建成并投入运行，我们通过邻国与世界连接得更加紧密。马拉维的进出口贸易日益增长，经济社会发展受益很多，国家也变得越来越开放。

从整体来看，非洲的发展水平还有待提高。实现自身经济发展，让百姓安居乐业，这是所有国家共同的愿望。“一带一路”建设使沿线国家和地区受益，惠及整个非洲地区和世界。“一带一路”建设需要各国通力合作。经济体量较小的国家也能从中受益。

对马拉维来说，共建“一带一路”给我们提供了与世界其他地区加强联系、协调发展的机会。从马拉维发生的可喜变化中，我们可以看出“一带一路”建设对非洲的重要意义。很多国家都已经意识到了“一带一路”建设给我们带来的种种便利和好处。中国在马拉维有60多家中小型轻工业产品与日用品生产企业。这些企业为当地创造了约2万个就业机会，生产的产品也主要供应当地。

“一带一路”建设是世界关注的重点。在南南合作与发展学院，几乎所有教授在讲课时都提到“一带一路”倡议。在欧洲、非洲、东南亚等地区，人们也十分关注“一带一路”建设带来的经济效益，以及各自如何从“一带一路”建设中受益。通过系统学习和实践，我们都认识到，不能简单地复制、照搬别国的成功发展经验，而应该在了解自己国家国情的基础上吸收借鉴。我们应该思考，如何使本国资源变成国家发展的比较优势，从而实现更好发展。

我阅读了许多有关中国的书籍。回顾历史，中国在1978年做出改革开放的决定，表现出巨大的勇气和魄力。从中国经济的腾飞中，我们可以看到，中国共产党的领导力和治理能力对中国改革开放的成功至关重要。

我认真研读了《习近平谈治国理政》这部著作，它给了我很大帮助，让我受益良多。习近平主席关于发展的论述，不仅适用于中国，也给包括马拉维在内的许多非洲国家带来启示。书中谈到了如何消除贫困，让人民都过上更加富裕美好的生活。我经常读这本书，希望用书中的经验帮助我的国家发展。

（作者为马拉维财政部税收管理局分析师，本报记者孟祥麟采访整理）

一带一路倡议是最具前景的互联互通计划

（巴基斯坦）杜斯廷·汗·贾迈勒迪尼

通过促进基础设施建设、商贸合作和民间交往，“一带一路”建设改变了当今世界的发展面貌，使更多人从中受益并由此提升幸福感。巴基斯坦也将更密切地参与“一带一路”建设。

“一带一路”倡议是最具前景的互联互通计划。通过促进基础设施建设、商贸合作和民间交往，它改变了当今世界的发展面貌，使更多人从中受益并由此提升幸福感。作为中巴经济走廊不可或缺的重要组成部分，瓜达尔港将成为这种改变的有力证明，对此我深信不疑。

瓜达尔港地处巴基斯坦西南边陲。在这里进行港口和自由区的开发建设，本身就是一项非常具有挑战性的艰巨任务。2015年4月，巴基斯坦人民迎来了习近平主席的历史性访问。之后的几年里，一件件“好事”开始在瓜达尔港发生。

在两国建设者的共同努力下，瓜达尔港更新了港口设施，还开通了首条集装箱班轮航线。这对一个港口而言意义重大。不仅如此，现代化的商业中心日渐增多，商业考察团络绎不绝，自由区厂房建设也进展顺利。能够亲眼见证这些变化，我感到很荣幸。

如今，瓜达尔已成为巴基斯坦人眼中的“未来城市”。我们计划将瓜达尔发展成为一个“智慧港口城市”。一方面，吸引优秀的人才；另一方面，建立良好管理机制。

瓜达尔的快速发展，不仅增强了巴中两国投资者的信心，也提升了其他国家对瓜达尔、对巴基斯坦发展的信心。越来越多国家对瓜达尔表现出投资兴趣，这让我颇感欣慰。

这些年，我经常到中国访问考察。我感受到中国的综合国力在快速提升，科学技术和文化发展也日新月异。中国在各领域的创新不断涌现。创新不仅改变了中国社会，也增强了“中国创造”的国际竞争力。巴基斯坦能从中国的发展中学到很多，比如扶贫、环保和产业政策等。中国有很多成功的港口城市。通过研究中国这些沿海城市的发展过程，瓜达尔港借鉴了许多有益经验。

中巴经济走廊是“一带一路”合作中的重大先行先试项目，对巴基斯坦来说是一项长远的发展计划。随着交通、能源等基础设施项目陆续完工，下一步将通过建设特殊经济区开展产业合作。巴基斯坦也将更密切地参与“一带一路”建设。

（作者为巴基斯坦瓜达尔港港务局前主席，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

一带一路倡议是平等互利合作的大平台

（尼泊尔）萨尔波塔姆·什雷斯塔

“一带一路”是中国与世界各国合作共赢的倡议。越来越多国家参与其中，并积极做好项目的对接工作。尼泊尔就是“一带一路”建设的受益者。

50年前，尼泊尔首都加德满都还是由3座独立的古城组成。古城之间是大片田地。连接3座古城的道路狭窄，通行不便。中国政府为尼泊尔援建了加德满都环城路。在当时，这条27公里的环城路无疑是尼泊尔最完善的道路，降低了3座古城之间的通行难度，方便了人们的生活。

50年后，加德满都的人口增加了10倍，市内交通已经成为一个影响加德满都市民日常生活的大问题。在“一带一路”框架下开展的加德满都环城路升级项目最终解决了这个问题。该项目将环城路原来的两车道变为现在的八车道，同时保证了一流的路面质量。环城路再次成为尼泊尔最宽、最好的道路。

不仅如此，“一带一路”建设正在尼泊尔取得更多丰硕成果。水电站让尼泊尔逐渐能够自己满足电力需求。中国公司帮助我们建设了尼泊尔第一座现代化大型水泥厂，不仅弥补了需求缺口，甚至还出口国外。中国与尼泊尔合资成立喜马拉雅航空公司，中国帮助修建三大国际机场……短短几年间，在“一带一路”合作框架下，尼泊尔经济社会获得了显著发展。

我始终认为，“一带一路”倡议是平等互利合作的大平台。近6年前，中国提出“一带一路”倡议，传达出欢迎各国人民搭乘中国发展的快车的信息。尽管尼泊尔与中国国情存在许多不同之处，但我认为，中国有许多技术和管理经验值得我们研究学习。

在共建“一带一路”框架下，尼泊尔与中国的人文交流也不断深化。在尼泊尔，学汉语的人越来越多，全国100多所中小学开设了汉语课。每年在尼泊尔举办的中国非物质文化遗产展览多达10余次，学术交流活动也很多。近几年，阿尼哥协会组织翻译了几部中国当代文学作品，并邀请中国作家到尼泊尔参加他们作品的译本发布仪式。中医也逐渐被尼泊尔医学界接受。在这方面，在尼泊尔举行过学术报告会的中国中医专家和受过中国医学教育的尼泊尔医生起到了关键作用。

“一带一路”是中国与世界各国合作共赢的倡议。越来越多国家参与其中，并积极做好项目的对接工作。尼泊尔就是“一带一路”建设的受益者。我经常耳闻目睹“一带一路”建设项目在尼泊尔进展顺利，有的项目甚至提前完工。我们坚信，对尼泊尔而言，共建“一带一路”将带来光明发展前景。

（作者为尼泊尔阿尼哥协会主席，本报记者苑基荣采访整理）

一带一路合作承载着全人类的梦想

（乌干达）希拉·玛格耶奇

“一带一路”合作符合我们当下的期望。我们很自豪能参与“一带一路”合作。共建“一带一路”不仅拓宽了非洲国家的经济合作，更让我们了解了中国的发展经验。

“一带一路”合作承载着全人类的梦想。“共商、共建、共享”被誉为“一带一路”建设的黄金法则，体现了彼此平等、互相尊重的前提，追求携手发展、互利共赢。这是一个非常有意义的理念，给参与国家带来信心。

“一带一路”倡议不仅对乌干达非常重要，对非洲也是如此。非洲应该加强融合与联通，乌干达所在的东非共同体正在向这个目标努力，非洲各国对此也充满期待。“一带一路”合作符合我们当下的期望。基础设施建设将非洲多国连接起来，工业园建设使各国经贸互动更加便捷，高层来往促进了发展理念的交流……我们很自豪能参与“一带一路”合作。共建“一带一路”不仅拓宽了非洲国家的经济合作，更让我们了解了中国的发展经验。

我有过多次访问中国的美好经历。我曾在中国南方的一个城市参加农业技术培训。当地农业技术之先进、农产品种类之丰富，让我印象非常深刻。我非常想知道，如何才能让中国农业企业来乌干达投资，如何为乌干达带来如此先进的技术，以及如何让乌干达的农作物实现高产。这些都是我们亟须学习的，“一带一路”建设正在创造这样的学习契机。我相信，通过努力，乌干达人民的生活将会越来越美好和富足。

中国已成为乌干达第一大外国直接投资来源国。作为促进乌干达投资工作的负责人之一，我主要负责工业园的建设。在我看来，乌中合作建立工业园正是共建“一带一路”的重要部分。目前，中企建设的辽沈工业园、天唐工业园、姆巴莱工业园、中乌国际产能合作工业园等多个建成或在建的项目，吸引了大量投资，树立了典范。园区内的食品加工企业，有利于提高乌干达农业的附加值。重型机械制造、建材等企业，为乌干达工业化打下深厚基础。感谢“一带一路”建设，我们有了乌干达第一家陶瓷厂，不仅填补了国内行业空白，还可以出口到周边国家。

同时，我们也在学习借鉴中国设立经济特区的经验。乌干达也在研究自贸区政策，以更好地促进进出口贸易。我们不想只出口原材料，还希望出口具有更高附加值的产品。我们希望向中国学习这方面的经验。在“一带一路”建设和中非合作论坛的框架下，中国政府积极为我们组织相关培训，其中相当一部分培训与工业园有关。随着共建“一带一路”不断深入，乌干达的经济社会面貌一定会发生更多可喜的变化。

（作者为乌干达投资局投资促进部门主任，本报记者吕强采访整理）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)