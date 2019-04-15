古巴领导人说古美关系降至“最坏程度”

据新华社哈瓦那4月13日电 （记者朱婉君）古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯—卡内尔13日说，美国对古巴采取的种种行为，使本不牢固的古美关系倒退至“最坏程度”。

迪亚斯—卡内尔当天在古巴第九届全国人民政权代表大会第三次特别会议上发表闭幕讲话时说，美国采取捏造所谓“声波攻击”事件、搜罗资金支持反古巴革命和威胁完全激活“赫尔姆斯—伯顿法”等做法，企图进一步加强对古封锁。

迪亚斯—卡内尔说，受美国施压因素影响，古巴接受第三国贷款和融资时也受到阻碍。同时，也要看到，古巴国内存在行政效率低下、依赖进口等问题。面对当前复杂形势，加强防御以及为经济斗争做准备是古巴刻不容缓的两大任务。

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 10 版）

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