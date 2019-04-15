各国继续采取措施缓解全球经济风险

据新华社华盛顿4月13日电 （记者熊茂伶、邓仙来）国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会13日呼吁各国继续采取措施降低全球经济风险，提高经济韧性，并在必要时迅速行动以巩固经济增长。
国际货币与金融委员会第三十九届部长级会议当天在华盛顿结束。会后发布的公报称，全球经济增速放缓，风险依然偏于下行。这些风险包括贸易紧张局势、政策不确定性、地缘政治风险，以及在政策空间有限、债务水平处于历史高位、金融脆弱性加剧的背景下，金融环境突然急剧收紧等。与此同时，长期以来的其他挑战依然存在。
公报指出，在财政政策方面，应保持政策的灵活性，使其有利于经济增长，并在确保债务可持续性、支持需求的同时避免顺周期性以及维护社会目标这几方面之间实现适当平衡。
公报称，在货币政策方面，应确保通胀继续趋近目标或稳定在接近目标的水平，通胀预期继续得到有效锚定。中央银行需要继续有效沟通，以数据为依据做出决策。该委员会表示，将继续监测并在必要时处理金融脆弱性问题和新出现的金融稳定风险。
公报指出，自由、公平、互惠的货物和服务贸易及投资是经济增长和创造就业的主要引擎。“为此，我们认识到需要化解贸易矛盾，支持世界贸易组织实施必要改革，以改进其运作。”
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