自贸协定升级为中智经贸合作增活力

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3月1日正式生效的中智自贸协定升级版，进一步深化了两国关系。这是中国继中国—东盟自贸区升级后实施的第二个自贸升级协定，也是中国与拉美国家签署的第一个自贸升级协定。中智双方在原有自贸协定货物贸易高水平自由化的基础上，进一步对54种产品实施零关税，总体零关税产品比例将达到约98%。

中国义乌海关日前发布消息称，中国与智利签署的自贸协定升级议定书正式生效后的一个月内，义乌海关已经签发升级版中智自贸协定优惠原产地证书569份，货值达1259万美元，预计在进口国将减免关税100.7万美元。智利是与中国相距最远的国家之一，但贸易和投资的快速发展让两国“万里尚为邻”。

中国驻智利大使徐步对本报记者表示，新版自贸协定是中国签署的货物贸易自由化水平最高的自贸协定之一，为双方企业和消费者带来了更多实惠，成为中拉“一带一路”合作的亮点和典范。

双边贸易额去年达到创纪录的428亿美元

中国—智利自贸协定于2005年签署，2006年生效。得益于自贸协定，中国与智利贸易额快速增长。2018年，双边贸易额达到创纪录的428亿美元，是2005年的6倍。中国稳居智利第一大贸易伙伴，并超过美国，成为智利农林产品的最大进口国。

农产品是中智贸易中的一大亮点。中国人的餐桌上，来自智利的车厘子、葡萄酒、三文鱼等越来越常见。智利在2016年跃升为中国第一大鲜果来源地。中国巨大的市场，大大促进了智利的水果出口。

根据智利水果出口商协会的统计，2017年至2018年水果产季，智利的水果出口增长了6.7%，超过278万吨。“这主要得益于车厘子和蓝莓出口量大幅增长，而增长主要出现在亚洲，特别是中国。”智利水果出口商协会负责人罗纳德·费尔南德斯表示，“车厘子的出口增长了96%，90%都销往了中国。”

中国市场的需求还促进了智利油桃、李子等水果的出口增长。智利牛油果在中国的销售也被普遍看好。费尔南德斯相信，在不久的将来，亚洲尤其是中国将成为智利水果出口的主要市场。

在智利市场上，中国产品同样越来越受到欢迎。根据智利全国汽车协会的统计，2018年上半年，中国汽车制造商在智利售出3万多辆汽车，占汽车销售总量的15.6%，首次位居智利市场销售榜首。奇瑞、江淮、长城、长安等品牌都有不俗的销售业绩。业内人士表示，高性价比、客户的信心，以及销售车型符合民众需求，是中国汽车销售增加的原因。

中国的手机、电脑等产品也越来越为智利消费者所接受。华为已在智利市场上占有重要份额，小米也于去年底正式登陆智利市场。随着自贸升级协定的生效，中智两国将有更多商品互通有无。

能源、采矿等领域投资合作不断扩大

在智利北部奥瓦耶市远郊，矗立着32座约140米高的风力发电机，巨大叶片在蔚蓝海水的映衬下缓缓转动，为13万户家庭送去清洁能源。这是中国在智利投资建设的首个风电场——蓬塔谢拉风电场。项目总装机容量80兆瓦，总投资额近1.5亿美元，于2018年投产发电。

智利经济部长巴伦特表示，智利经济要想实现可持续发展，就需要蓬塔谢拉风电场这样将环境放在首位的投资项目。智利希望中国前来投资，尤其是在清洁能源领域。

智利地震频发，容易对传统房屋造成周期性破坏。鉴于这种情况，河北廊坊华路天宇集团已在当地组装了1万多套轻钢房屋。这种房屋可抗9级地震、13级飓风，寿命足有80年，且清洁无污染。轻钢房屋在智利的建造过程中无切割、无焊接、无废渣、无废水或废气，从建造到回收，全程绿色，终生环保，被智利前总统多弗雷誉为“‘一带一路’上的绿色风景线”。

除了属于传统投资重点的矿产和能源领域，中国公司也开始对智利的农业产生投资兴趣。智利的葡萄酒、三文鱼、浆果等生产商，以及食品物流企业纷纷与中国企业展开合作。

目前，中国建设银行和中国银行均在智利建立了分行。中方银行在融资、融智以及人民币清算上发挥着主要作用，保障和促进中国与智利本土企业的建设投资活动，为中国企业在当地的投资提供了便利条件。

智利前驻华大使贺乔治认为，智利经济政策公开透明，是拉美经商环境最佳的国家之一。对中国企业而言，智利有很多值得投资的领域，尤其是在基础设施、能源、采矿、农业和服务业等领域。

电商合作给两国经贸发展注入新动力

通过阿里巴巴旗下的在线交易平台速卖通网购，已成为很多智利人日常生活的一部分。据智利圣地亚哥商会估算，网上购物的智利消费者中，使用美国电商亚马逊平台的占3%，使用速卖通平台的则占到12%。

同样，中国消费者也可以越来越方便地在网上购买到智利产品，葡萄酒就是其中之一。智利葡萄酒协会代表表示，通过与中国电商平台的合作，智利葡萄酒将占据更多中国市场。“电子商务是未来趋势，我们应该与时俱进，与消费者一起前行”。

正是顺应这种趋势，自贸升级协定也将电子商务议题纳入其中，中智双方承诺，鼓励和促进两国间电子商务的发展。

根据自贸升级协定的内容，中智两国还将在农业、金融、政府采购等领域开展新的合作。在农业领域，双方将深化旱作节水技术、动植物疫病防控、农业教育和中智示范农场建设等农业技术合作。在金融领域，双方将加强金融消费者权益保护和个人金融信息保护合作，同时，加强跨境支付监管合作，寻求建立监管合作机制和信息共享机制。

此外，自贸升级协定还设立了独立的环境与贸易章节。业内人士认为，这是双方打造高标准自贸协定的重要体现，有助于两国在推动贸易、投资发展的同时加强环境保护，促进可持续发展。

（本报里约热内卢4月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)