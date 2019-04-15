共享一带一路投资机遇（一带一路建设进行时）

每周，25个班次的集装箱班列在中国与杜伊斯堡港之间穿梭，让港口所在城市杜伊斯堡成为中欧班列重要的运输节点。

在这里，由中国投资有限责任公司投资的欧洲大型物流设施资产组合项目（简称Logicor项目），为世界各国企业提供了总建筑面积约6万平方米的现代化仓储物流设施。

“Logicor项目杜伊斯堡仓储物流设施对我们非常重要，它是我们在德国运营面积最大的物业之一。”德迅公司德国西部区域高级副总裁Volker Sauerborn说，目前，公司在该设施中为杜伊斯堡提供了约300个就业岗位，并为一家电子科技企业提供产品的集中包装、存储和配送服务。

在法兰克福，Logicor项目还服务着一家来自于中国的企业递四方公司。这家总部位于广东深圳的专业物流企业，是阿里巴巴集团实现“买全球、卖全球”战略的核心物流伙伴，目前服务的活跃跨境电商逾10万家。

去年8月，递四方公司入驻了Logicor项目在法兰克福郊区的一幢面积约2.7万平方米的仓储设施，并将该设施作为其在德国业务扩张的重要支点。递四方相关负责人Yvonne Chen表示：“这个设施是我们在德国租用的规模最大的仓储物流设施，借助它能够将日用商品运送到德国其他区域。”

总投资122.5亿欧元，项目资产组合包含600多个物流设施，分布于17个欧洲国家，已建成物业面积超过1300万平方米……2017年11月，中投公司牵头引领中国多家投融资机构组成投资团，顺利完成Logicor项目的收购，作为中投公司单笔资产规模最大的直投项目，Logicor项目成为对接和服务“一带一路”建设的有效平台。

一年多来，Logicor项目运营情况良好，在2018年实现了94%的出租率，租金水平也较去年同期稳步增长，经营指标和收益水平与中投公司在投资时的预期相吻合。同时，项目大量资产位于“一带一路”交通要道附近，有效契合了欧洲制造业和服务业复苏增长所带来的物流产业扩张需求。

“中投公司统筹利用国际国内两个市场两种资源，发挥金融资本的纽带和支持功能，推动公司境外投资专业平台与直管企业参与和服务‘一带一路’建设，积极探索跨境投资生态圈、双边基金等对外投资合作方式创新。”公司有关负责人表示，资金融通是“一带一路”建设“五通”的重要组成部分，在服务和支持“一带一路”建设过程中，中投公司进一步创新对外投资方式，拓展合作空间，助力“一带一路”建设加速推进。

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 03 版）

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