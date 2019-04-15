哈佛中国论坛聚焦中国发展

新华社美国波士顿4月12日电 （记者刘晨、刘阳）第二十二届哈佛中国论坛12日在美国哈佛大学开幕。中美政商学界人士以对话形式探讨中国未来发展等议题。

在当晚举行的开幕式上，多位嘉宾在致辞中聚焦中美关系。哈佛大学费正清中国研究中心主任宋怡明（英文名迈克尔·瑟尼）表示，美中关系并不是单一、抽象的关系，而是多层次、实实在在的关系，建立在人与人交流的基础上。美中间仍需增加交流，以避免误读。

美国美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯说，他对美中关系的长远发展持乐观态度。他指出，在应对金融危机、气候变化、恐怖主义及流行性疾病等全球性问题上，美中两国的携手合作必不可少。

哈佛中国论坛联席副主席李家荣介绍说，今年的论坛以“同世界、共命运”为主题，希望在近年全球挑战升级的大背景下，论坛能为各界人士提供一个对话交流的平台，从而增进外界对中国的了解、促进各方合作。

哈佛中国论坛成立于1998年，邀请政商学界资深人士探讨中国面临的挑战与机遇、为中国发展建言。本届论坛为期3天，共设11个分论坛，讨论议题包括搭建中美对话桥梁、中国企业国际化管理、中国教育国际化、新娱乐模式等。

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 02 版）

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