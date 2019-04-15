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中日举行第五次经济高层对话

2019年04月15日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京4月14日电  （记者朱超）国务委员兼外交部长王毅14日在北京与日本外相河野太郎共同主持第五次中日经济高层对话。

　　王毅表示，在两国领导人和社会各界共同努力下，中日关系重回正轨并取得新发展。去年4月，双方时隔8年重启中日经济高层对话，有效促进了政策沟通和务实合作。今年是新中国成立70周年，日本也即将进入“令和时代”。双方应继续以两国领导人重要共识为指引，共同努力构建符合新时代需要的中日经济关系。要扎实推进双边投资和贸易合作，共建“一带一路”，积极开拓第三方市场合作。大力推进地方合作，探索创新合作新路径。要巩固节能环保、科技创新、高端制造、金融财政、共享经济、养老医疗等六大领域合作成果，共同推进贸易投资自由化和便利化，打造公平、公正、非歧视的营商环境。要推动区域全面经济伙伴关系和中日韩自贸区谈判尽快达成一致，引领东亚经济一体化进程。要围绕二十国集团大阪峰会、世贸组织改革等加强沟通协调，坚守多边主义和自由贸易，推动全球经济治理体系改革沿着正确方向发展。

　　河野太郎表示，面对充满不确定性的国际形势，双方应进一步深化经济合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

　　对话会上，中日两国外交和经济部门围绕宏观经济政策、双边经济合作与交流、对话项下重要合作、区域经济一体化和全球经济治理等议题全面深入交换意见，达成一系列共识。

　　对话会前，王毅与河野太郎共同出席中日青少年交流促进年开幕式并致辞。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月15日 02 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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