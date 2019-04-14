【丝路新画卷】共建“一带一路” 共享丰硕成果

央视网消息（新闻联播）：2013年，习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时，分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。

近六年来，“一带一路”倡议下的“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”五通建设成果丰硕，正在朝着和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明的目标不断迈出坚实步伐。从“五通”到“六路”，从“大写意”到“工笔画”，“一带一路”倡议逐步走深走实。

在习近平主席最早提出共建“丝绸之路经济带”的哈萨克斯坦，眼下正在建设的东方之门经济特区无水港十分忙碌，这里90%的集装箱来自中国，预计今年底，中哈两国铁路数据信息可实现共享。

随着2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛的举办，“一带一路”倡议精耕细作，不断完善。

政策沟通不断深化。越来越多的国家和地区把自己的发展与中国的“一带一路”倡议相对接。

资金融通不断扩大。2018年，亚洲基础设施投资银行三次扩容，新纳入9个成员，成员总数达到93个，遍布世界各大洲。

设施联通不断加强。亚吉铁路开通运营、马尔代夫中马友谊大桥竣工、中欧班列开行数量突破14000列，为中欧市场双向开放打通了动脉。

贸易畅通不断提升。在全球贸易持续低迷的背景下，2013至2017年，中国与共建“一带一路”国家贸易总额增幅为4.88%。截至2018年4月，中国与“一带一路”54个国家和地区签署了税收协定。

今年3月，意大利作为G7国家第一个与中国签署“一带一路”倡议谅解备忘录，之后又一个欧盟国家卢森堡、北美洲的牙买加也宣布加入“一带一路”。至此全球有150多个国家和国际组织与中国签署了“一带一路”合作文件，“一带一路”朋友圈越来越广。

民心相通不断促进。近年来，中国向共建“一带一路”国家每年提供10000个政府奖学金名额，和29个国家实现公民免签和落地签，与61个国家建立1023对友好城市，占到中国对外友好城市总数的40.18%。

在首届“一带一路”国际合作高峰论坛的主旨演讲中，习近平主席强调：“一带一路”建设离不开和平安宁的环境，要将“一带一路”建成和平之路；发展是解决一切问题的总钥匙，要将“一带一路”建成繁荣之路；开放带来进步、封闭导致落后，要将“一带一路”建成开放之路；创新是推动发展的重要力量，要将“一带一路”建成创新之路；推动各国相互理解、相互尊重、相互信任，要将“一带一路”建成文明之路。

在2018年9月召开的中非合作论坛北京峰会上，习近平主席在主旨讲话中又指出，要将“一带一路”建成绿色之路。

从“五通”到“六路”，“一带一路”倡议不仅为国际合作开辟了新方向，也为世界经济增长挖掘了新动力。世界银行等国际机构最新研究表明，“一带一路”倡议下的国际合作可推动2019年全球经济增速至少提高0.1个百分点。

从基础设施到经贸往来，从金融互通到人文交流，共建“一带一路”倡议及其核心理念已被纳入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等重要国际机制成果文件，成为推动地区和平与发展的重要途径，实现联合国2030年可持续发展目标的重要平台。

(责编：白宇)