中马双方企业签署协议继续实施马东海岸铁路

人民网北京4月14日电 据国家发改委网站消息，4月12日，中国交建公司与马来西亚铁路衔接公司负责人在中马双方政府部门代表见证下，签署了东海岸铁路项目有关补充协议，就继续实施建设东海岸铁路达成一致。根据补充协议，东海岸铁路总造价为440亿马币（约合711亿元人民币），线路全长640公里，计划于2026年底前完工。

中马互为传统友好邻邦和重要合作伙伴。双方高度重视彼此之间的友谊和合作。两国政府部门和企业一直就有关项目保持密切沟通，坚持友好协商，遵循相互尊重、平等互利原则，共同维护中马两国关系大局。中国政府乐见双方企业按照商业原则、通过进一步调整优化项目方案降低了东海岸铁路造价，达成了互利共赢的结果。

东海岸铁路作为中马双方共建“一带一路”重大务实合作项目，建成后将成为马东西海岸之间的交通干线，有力促进铁路沿线商业、物流、内外贸易和国际旅游业等发展，造福马来西亚人民，也有利于增进中国人民福祉。

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