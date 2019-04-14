郁金香天堂里捧出丝路明珠——哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂现代化改造纪实

有人说，春天的奇姆肯特是郁金香的天堂，上百万株亭亭玉立的“小火炬”随风摇摆，把城市装点得五彩斑斓，美不胜收。

奇姆肯特是位于哈萨克斯坦南部的直辖市，曾是丝绸之路的驿站，见证过中国与中亚人民互通有无、友好往来的历史。如今，这座古城又迎来崭新的风貌，中哈两国合力改造的现代化环保炼油厂正守护着这一方美丽的春色。

奇姆肯特炼油厂始建于上世纪70年代，是哈国内三大炼油厂之一。但近年来，由于生产工艺滞后、设备老旧，导致原油加工深度不够，影响了油品质量。而哈萨克斯坦东南部地区又是该国成品油消耗大户，绿色环保与消费需求的矛盾亟待解决。

绿水青山就是金山银山。2014年2月，在“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接下，奇姆肯特炼油厂现代化改造工程作为中哈重点合作项目正式启动，由中国石油工程建设有限公司承建，分为两期进行。

中国石油工程建设有限公司奇姆肯特炼油厂改造项目部健康安全环保负责人孙箭介绍说，改造项目奉行环境友好理念，将安全环保作为第一准绳，投入大量的资金用于污水、废气处理，着重运用新型节能技术，保证了工程建设全过程绿色环保。

2017年6月，一期工程异构化装置投产，奇姆肯特炼油厂的含硫原油加工能力大幅提高，在哈萨克斯坦三大炼油厂中率先完成从欧II标准向欧IV、欧V标准的升级，进入绿色环保炼油厂行列，终结哈国不能生产高标号燃油的历史。

新建的催化裂化装置，采用世界先进的贝尔格烟气脱硫技术；硫黄回收装置采用中国石油自主知识产权的低温克劳斯硫黄回收工艺。仅此两项，每年可减少二氧化硫排放1.51万吨。

改造一座炼油厂，树立一个标杆，富裕一方百姓。

总承包方中国石油工程建设有限公司的项目部营地坐落在炼油厂南部，一排排蓝顶白身的轻板房宿舍简洁美观，整齐划一。中国石油工程建设有限公司奇姆肯特炼油厂改造项目部开工负责人宋跃军介绍，项目在建设过程中大力推进本土化管理，在建设高峰期，这些宿舍总共要住2500人，总人力投入达6990人，其中哈方人员4415人，占总人数的63%。项目部聘任哈方管理人员320人，培训哈方技能人员560人，直接促进当地就业，提高哈方员工技术水平。

在工期紧、施工难度大的情况下，总承包方仍本着携手共进互利共赢的原则，努力加大本土化运作程度，将土建工作量和能在当地完成的原材料采办交由当地承包商承揽，钢材、消防器材、日常耗材等均为当地采购。与此同时，改造项目90%以上的设备来自中国，也带动中国相关技术、设备的出口，使中国标准、技术规范得到哈方伙伴认可。

如今项目二期工程已于去年9月成功投产，炼油厂信息化、自动化程度大大提高，成为哈国具有国际先进水平的现代化工厂。不过，哈方员工对新技术新设备还有些陌生，难以独立熟练操作。为确保生产安全，哈方特意要求同中方签订为期一年的运行技术支持服务合同，指导哈方员工熟悉操作技术，早日实现自主运行。

在二期工程投产后，炼油厂生产能力达到600万吨/年，进一步保障哈国成品油供应。就在去年炼厂生产出合格产品的当月，哈政府便宣布国内高品质燃料油实现自给自足，暂时停止燃料油进口，并着手协商向中亚周边国家出口汽油。

“奇姆肯特炼油厂改造项目是目前为止中哈两国能源合作最好的范例。”哈萨克斯坦国家石油天然气公司高级副总裁吉野索夫感慨道。

中国石油工程建设有限公司哈萨克斯坦分公司总经理李开达向新华社记者介绍说，项目取得如此成绩要归功于“一带一路”倡议与“光明之路”对接为两国合作所带来的政策和机制上的便利。奇姆肯特炼油厂现代化改造项目受到哈萨克斯坦从上到下的高度重视。哈首任总统纳扎尔巴耶夫及两任总理都曾亲临现场。纳扎尔巴耶夫还多次听取哈政府部门关于项目的汇报，并指示要推动项目继续发展。

始终践行共商、共建、共享原则也是项目成功的不二秘诀。李开达说，在项目发展最关键也是困难最多的两年间，中国石油工程建设有限公司副总经理穆华东几乎每个月都要在北京和奇姆肯特之间往返一次，直接与哈方石油高级副总裁吉野索夫及炼厂高层面对面交流，解决项目运行中的问题。哈方炼油厂方面在项目执行的困难时期，也及时协调各方解决关键问题，破解瓶颈制约。

炼塔高耸入云、管道蜿蜒纵横、灯火点亮星空……今日的奇姆肯特炼油厂俨然已成为当地标志性建筑。每一位了解奇姆肯特炼油厂的人，都会被这丝路明珠的“高颜值”和“中国质量”所折服。一座亮丽的“能源新城”闪耀在丝绸之路经济带首倡之地，继续谱写跨民族交往的美丽篇章。（新华社记者张继业）

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