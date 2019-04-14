高端访谈：“一带一路”倡议有助于实现联合国可持续发展目标——访埃及前总理埃萨姆·谢拉夫

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫日前在开罗接受新华社记者专访时表示，中国提出的“一带一路”倡议与联合国确定的17个可持续发展目标高度契合。“一带一路”合作的深入发展，有助于推动联合国可持续发展目标的实现。

2015年9月，联合国193个会员国通过了以无贫穷、零饥饿、良好健康与福祉等17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、促进男女平等、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系。

谢拉夫指出，“一带一路”倡议涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等广泛领域。这些领域与联合国可持续发展目标涉及的领域高度契合，都是谋求经济和社会发展，强调为人们创造更好、更可持续的未来，这也是联合国可持续发展目标最重要的主题。

他认为，联合国没有提出相应的国家间合作机制来实现可持续发展目标，“一带一路”倡议是推动实现这些目标最务实的方式之一。

2018年12月，“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会第一次会议在北京举行。咨委会是非盈利性和国际性政策咨询机构，旨在为“一带一路”国际合作高峰论坛发展提供智力支持。委员会由国家前政要、国际组织前负责人、工商界领袖、相关领域知名学者等组成，谢拉夫是委员会委员之一。

“咨委会包括很多欧洲国家的代表，这是一个积极信号，表明欧洲已经开始意识到‘一带一路’的重要性。”谢拉夫说。

他同时指出，“一带一路”倡议对发展中国家有着重要意义。中国只用了40年就将一个积贫积弱的国家建设成为世界第二大经济体。通过“一带一路”合作，发展中国家不但可以借鉴中国的发展经验，更可以获得强劲助力，推动国家经济发展和民生改善。（新华社记者李碧念）

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