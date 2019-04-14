中国艺术家主题联展亮相哈瓦那双年展

第13届哈瓦那双年展中国艺术家主题联展“面向未来”13日晚在古巴哈瓦那阿莉西亚·阿隆索大剧院开幕。这是中国首次以艺术家主题联展的方式参加哈瓦那双年展，吸引了众多古巴民众前来参观。

中国艺术家主题联展策展人张思永介绍说，中国拥有庞大的艺术创作群体和丰富的作品，此次共有10名中国青年艺术家的20件（套）绘画、雕塑、影像和装置作品参展，从不同角度展现中国现代艺术活力和中国文化魅力。

中国驻古巴大使陈曦说，此次主题联展是中国当代艺术在古巴首次集中亮相，为进一步推动两国在文化领域的互学互鉴与合作交流提供了重要平台。希望此次展览能向更多古巴民众呈现中国文化的多样性和丰富性，为他们提供感知今日中国的新视角，增进两国人民的互相了解和友谊。

哈瓦那双年展是拉美和加勒比地区重要的艺术盛会。本届双年展将持续至5月12日，主题是“构建一切可能”。（记者朱婉君）

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