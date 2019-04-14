财经观察：中国－中东欧国家携手搭桥梁谋发展

第八次中国－中东欧国家领导人会晤近日在克罗地亚杜布罗夫尼克市成功举行。国际观察人士认为，此次会晤以“搭建开放、创新、伙伴之桥”为主题，反映了中国和中东欧国家携手维护多边主义、共谋发展的心声，相信中国－中东欧国家合作将继续呈现蓬勃生机和活力。

近年来，中国和中东欧国家在经贸、基础设施、投资、人文等领域合作成果丰硕。2018年，中国与16国贸易额增长21%，达到822亿美元，创历史新高；在国际直接投资大幅下降的情况下，中国对16国投资逆势增长67%；中国公民赴中东欧国家旅游人数超过140万人次。

过去一段时间，中国和中东欧国家共建“一带一路”合作取得新成果，基础设施互联互通持续推进，克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、匈塞铁路、黑山南北高速公路等项目合作进展顺利。去年，中欧班列新开行6000多列，海铁联运路线中欧陆海快线建设稳步推进，中东欧国家在亚欧互联互通中的枢纽地位继续提升。

中企承建的佩列沙茨跨海大桥目前打桩工作已近完成，总体进度快于预期。克罗地亚海事、运输和基础设施部长奥列格·布特科维奇高度评价中企表现。他对记者说，中国基建企业最具竞争力的优势在于拥有丰富经验，中国项目承包商有着令人印象深刻的资历、人员和设备。

投资和产能合作也不断深化。今年3月底，山东玲珑轮胎欧洲工厂在塞尔维亚兹雷尼亚宁举行项目开工仪式。项目投资总额约10亿美元，工厂占地近40万平方米，将创造1200个就业岗位。

塞尔维亚国际政治经济研究所研究员卡塔琳娜·扎基奇说，近年来中国企业在塞尔维亚的投资明显增多，主要集中在基础设施、能源、冶金等行业。随着合作不断发展和深入，双方还可在信息技术、农业等领域加强合作。

中国和中东欧国家还致力于加强新业态新模式合作，培育贸易新增长点。今年2月，首个中国－中东欧国家电商展示中心在保加利亚第二大城市普罗夫迪夫揭牌。该中心以农产品和其他商品为经营重点，鼓励保加利亚和其他中东欧国家创业者通过电商平台进行实际商品交易。

科技和创新合作是中国和中东欧国家合作的新亮点。去年11月，第三届中国－中东欧国家创新合作大会在波黑萨拉热窝召开，华为公司在会上与波黑有关部门签署合作文件，利用华为领先的技术推动波黑建设智慧城市。

波黑Axelyos解决方案公司首席执行官鲍里斯·托多罗夫表示，随着中国－中东欧国家经贸合作不断发展，许多中东欧国家的中小企业希望开拓中国市场，在中国寻找合作伙伴，他此次来参加“16+1”中小企业跨境对接会就是为了进军中国市场。

“16+1合作”是桥，这座桥连接的是中国和中东欧国家求合作、求发展的美好愿景。“我能感受到中东欧国家强烈的发展与合作愿望，而这与阿里巴巴的国际化战略正好吻合。”阿里巴巴集团东欧业务代表程戟说。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员徐刚认为，经贸合作是“16+1合作”启航的地方，也是其重要领域和内容。

从长远看，中国和中东欧国家将携手推进“16+1合作”向更大范围、更宽领域、更高层次发展。这不仅将更多造福中东欧国家和中国人民，也会有力推动世界经济稳定发展。（参与记者：袁亮、张修智、张章、石中玉、高磊、王欣然）

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