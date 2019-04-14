拉脱维亚第16届“汉语桥”中文比赛落幕

为期两天的拉脱维亚第16届“汉语桥”中文比赛13日在拉脱维亚大学闭幕，拉各教学机构汉语教师、在校学生、汉语爱好者等150余人观摩了比赛。

本次比赛由中国驻拉脱维亚大使馆主办、拉脱维亚大学孔子学院承办。比赛分大学成人组、中学生组和小学生组三个组别及初级、中级和高级三个级别进行，62名参赛者通过自我介绍、主题演讲、中国知识问答和才艺展示等环节展开了激烈角逐。

最终，来自拉脱维亚大学孔子学院的刘劳拉和来自里加安宁穆伊扎斯中学的彼得罗娃分别获得大学成人高级组和中学高级组一等奖。他们将代表拉脱维亚前往中国参加2019年“汉语桥”世界大学生和中学生中文比赛总决赛。他们也与其他获奖选手一同获得2019-2020年度中国政府奖学金优先推荐权。

拉脱维亚大学孔子学院拉方院长贝德高和中方院长尚劝余在致辞中表示，中国语言文化在拉脱维亚日益普及，“汉语桥”架起了中拉友好的桥梁。今年“汉语桥”比赛的最大亮点是绝大多数参赛选手是中小学生，这说明中国语言文化越来越受到当地年轻人，特别是青少年的欢迎。（记者郭群 李德萍）

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