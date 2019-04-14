欧洲汉语教学协会第二届国际研讨会在都柏林举行

欧洲汉语教学协会（简称欧汉会）第二届国际研讨会12日至13日在爱尔兰都柏林大学举行，来自中国、美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国和爱尔兰等20多个国家和地区的近200名汉语专家和教育工作者参加了会议。

本届研讨会由欧汉会和都柏林大学孔子学院共同举办。与会人员通过大会发言和分组讨论的形式分享了在汉语教学方面的经验、成绩及所面临的问题。

爱尔兰高等教育国务部长玛丽·米切尔·奥康纳在开幕式致辞中说，此次研讨会是在爱尔兰召开的规模最大的汉语教学国际研讨会。爱尔兰政府制定的2017-2026外语教育战略鼓励本国居民学习和掌握两门以上外语。在爱尔兰，法语、西班牙语、德语和汉语已被视为除英语和爱尔兰语之外最重要的语言，汉语不久后将被纳入高考科目。

奥康纳说，近年来，爱中两国教育交流与合作快速发展、不断深化，两国教育机构现有70多个合作项目并成立了3所合办大学，目前在爱尔兰大学就读的中国留学生超过3500人。

欧汉会会长、法国汉学家白乐桑在开幕式致辞中说，汉语教育本土化不能简单套用外来模式。未来几年至关重要，对外汉语教学将迎来崭新的天地。（记者张琪）

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