专访：“一带一路”倡议给拉美带来的机遇不容错过——访巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗

巴拿马经济学家、作家埃迪·塔彼罗日前在接受新华社记者采访时表示，中国提出的“一带一路”倡议给拉美国家带来发展机遇，不容错过。

塔彼罗说，拉美国家可以借助“一带一路”合作促进本国发展，“一带一路”也为拉美国家对华出口高附加值产品带来巨大市场。

供职于巴拿马运河管理局的塔彼罗是资深金融战略问题专家，目前任巴拿马与中国自贸协定谈判团顾问。他的著作《丝绸之路与巴拿马》去年出版，这本书介绍了“一带一路”倡议，并着重分析了巴拿马作为地区航运、物流、金融中心在其中可扮演的角色。

“我希望读者通过这本书对中国的发展有更全面的认识，也希望（拉美）国家在就这一倡议做出决策时，能有更多的资讯参考。”他说，中国的发展成就令人瞩目，发展经验值得拉美国家借鉴。

塔彼罗说，拉美一些国家有大片可耕地有待利用，但由于国内物流成本高昂等原因，这些地区的潜力并未被充分挖掘。“一带一路”框架下的合作有助于减少物流成本、增强地区及国家间的互联互通，从而提升可耕地的利用率、推动贸易往来。

塔彼罗认为，“一带一路”倡议还有助于改善拉美国家一些不发达地区的基础设施建设不足等问题，为发展带来投资。

“‘一带一路’不是利他主义，不是谁征服谁，而是朋友间的相互帮助。”塔彼罗说。他认为，“一带一路”合作将继续推动世界一体化进程，进而推动世界和平与发展。（新华社记者苏津）

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