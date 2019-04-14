心理学家发现微笑确能令人更快乐 皱眉让人悲伤

美国田纳西大学诺克斯维尔校区研究人员分析近50年来研究数据，发现微笑作为一种面部表情，确实能让人更快乐。研究结果刊载于最新一期美国《心理学通报》月刊。

就微笑能否让人更快乐，心理学家们素有争议。医学快讯网站11日援引研究项目牵头人尼古拉斯·科尔斯的话报道：“一些研究没有能够找到面部表情影响心理情绪的证据，但我们不能只关注任何一项研究结果。心理学家们自上世纪70年代以来一直在测试这一点，所以我们想看所有的证据。”

研究人员运用“荟萃分析”法，综合全球138项研究，合计涉及1.1万余名参与者，发现面部表情确实对情绪有“小小的影响”，如微笑让人更快乐，怒视让人更生气，皱眉让人更悲伤。

科尔斯说，“表现出快乐”与“感觉到快乐”有关联，但并不非常密切。研究人员认为人们不能仅仅经由做出微笑这一面部表情而变得快乐。不过，这项研究所获结果“令人激动”，因为它提供一条线索，帮助人们了解身心如何互动而产生情绪。（黄敏）【新华社微特稿】

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