利比亚东部武装出动战机轰炸首都的黎波里多地

利比亚东部武装力量12日出动战机，轰炸首都的黎波里多处与民族团结政府有关的设施。

利比亚东部武装领导人哈利法·哈夫塔尔麾下的“国民军”4日开始发起西进攻势，旨在夺取首都控制权，截至12日仍在的黎波里郊外，与支持民族团结政府的军事力量激战。

当地居民以及“国民军”消息人士说，一些支持民族团结政府的武装人员在的黎波里以西靠近突尼斯的祖瓦拉地区扎营，而这处营地12日遭“国民军”战机轰炸。

祖瓦拉靠近梅利塔石油天然气公司旗下一家工厂，而工厂由意大利埃尼公司和利比亚国家石油公司合作运营，向意大利出口天然气。随着战火逼近，不少人担心利比亚的石油和天然气生产、供应环节会受阻断。

多名目击者说，“国民军”战机12日还轰炸的黎波里唯一一座通航机场，即米提加国际机场。民族团结政府军队在这座机场向“国民军”战机发起还击。

米提加机场1995年建成，位于的黎波里以东大约8公里，曾是军事基地。位于南郊的的黎波里国际机场2014年完全毁于战火，米提加机场成为的黎波里唯一通航机场。米提加机场8日晚因遭到空袭而关闭，一些跑道损坏，9日部分重新开放。

路透社报道，不清楚上述几起空袭的人员死伤情况。

据联合国最新数据，过去一周，利比亚冲突造成75人死亡，包括17名平民；323人受伤；超过1.3万人流离失所。

联合国呼吁利比亚各方立即停火。美国、欧洲联盟和一些国际组织敦促利比亚东部武装力量停止西进。另外，联合国卫生部门担忧，利比亚战乱和卫生状况恶化，医药储备短缺，可能导致肺结核、麻疹、腹泻等疫情暴发。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年倒台，利比亚处于西部和东部两大政治势力对峙状态。其中，民族团结政府控制西部部分地区，包括的黎波里，获得联合国支持；国民代表大会在东部城市图卜鲁格另建政权，与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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