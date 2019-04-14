追加制裁油轮 美国欲对委内瑞拉釜底抽薪断收入

美国财政部12日对委内瑞拉追加新一轮制裁，把为委内瑞拉运输原油的4家外国航运企业及其旗下9艘油轮列入黑名单，进一步向委内瑞拉政府施加压力。

【断收入】

美国财政部长史蒂文·姆努钦12日宣布制裁3家利比里亚航运企业、1家意大利企业以及这些企业旗下的9艘油轮，指认它们把委内瑞拉原油出口到古巴。

美方将冻结这4家企业在美国的资产，禁止美国公民与它们做生意。

美国财政部在一份声明中说，原油出口收入依然是“尼古拉斯·马杜罗政权的生命线”，美方将继续制裁帮助委内瑞拉政府出口原油的企业。

美方上一轮制裁主要针对委内瑞拉石油公司以及这家国有企业旗下34艘油轮和两家把委内瑞拉原油运往古巴的外国企业。

美方1月底宣布对委内瑞拉石油公司施行制裁，冻结它在美国的资产并截留它向美国出口原油的收益。

按照美方的说法，古巴是委内瑞拉原油的主要进口国；作为交换，古巴向委内瑞拉派遣政治顾问、情报人员、军官和医疗专家。

古巴方面先前声明，无论美方如何制裁委内瑞拉，古巴不会抛弃盟友。

【殃民生】

美联社报道，美国近来对委内瑞拉石油和金融领域施行多轮制裁，涉及150多个人和实体，同时吊销718名委内瑞拉政府领导人“亲信”的赴美签证。

正在拉丁美洲四国访问的美国国务卿迈克·蓬佩奥12日说，美方将继续以制裁和外交手段施压马杜罗政府，“不会退出这场战斗”。

批评人士说，委内瑞拉人民承受通货膨胀和物品短缺之苦，美方制裁只会加重他们的苦难，无助于化解危机。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃11日说，美国的非法单边制裁已经给委内瑞拉造成超过1100亿美元损失，与其强行向委内瑞拉提供数量有限的人道主义援助，不如取消制裁。

委内瑞拉反对派领袖、议会主席胡安·瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”，获得美国和其他一些欧洲和拉美国家承认。美方近一段时期持续加大对委内瑞拉制裁的力度，试图逼迫马杜罗下台。

委内瑞拉政府暂时没有回应美方最新制裁。它先前谴责美方制裁“单边、武断、胁迫和非法”，说委方继续坚定地维护国家的政治、经济和文化独立，美方任何行径都不会使委内瑞拉人民屈服。（王宏彬）（新华社专特稿）

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