原标题：“一带一路”建设推动人文交流 中文课堂走进菲律宾新闻部

12日，菲律宾新闻部举行中文课堂开班仪式，不少新闻部员工第一次学会了用中文来介绍自己的工作单位。这些菲律宾新闻部的员工为什么想要学中文呢，一起来了解一下。

这里是菲律宾总统府的新闻发布室，但现在，这里成为了中文课堂。来自菲律宾新闻部的近20名员工开始在这里学习中文。据介绍，希望学习中文是新闻部员工主动提出的。

菲律宾新闻部行政主管 格伦·奥坎波：语言是和其他国家和文化交流的基础，所以我们学习一点基础的中文是非常重要的。

此次菲律宾新闻部开设的中文课堂由菲律宾大学孔子学院承办，课程结束后，学员普遍能达到汉语水平考试入门的一级水平，个别优秀学员将有望通过汉语水平二级的考试。

菲律宾大学孔子学院菲方院长 洛德丝·内波穆塞诺：针对基础一到三级的课程，我们通常会设置90个课时，80个课时是语言课，另外10个课时是文化学习，这是我们通用的一个模式，用在外交部及其对外事务中心，在移民局的教学也是同样的方式。

第一堂课后，学会了用中文介绍自己所在单位名称的部分学员仍在加强口语练习。随着“一带一路”建设的不断推进，目前中国与菲律宾的人文交流日益密切，特别是新闻从业人员的交流越来越多，菲律宾新闻部每年会选送员工赴中国培训学习，也有越来越多的中国媒体到菲律宾进行拍摄和采访，学习中文成为菲律宾新闻部的迫切需求。

菲律宾新闻部行政主管 格伦·奥坎波：就我个人而言，我希望学到更多的基础口语交流。当我们需要和来自中国不同部门的人打交道时，这些基础语言技能就非常有用，哪怕只是和他们聊一点点中文，对我来说也非常有用。

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