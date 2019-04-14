巴基斯坦一蔬果市场遭遇自杀式炸弹袭击致死16人

巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达市一座蔬果市场12日早晨遭遇自杀式炸弹袭击，至少16人死亡、30人受伤。

暂时没有组织或个人宣称发动这起袭击。

【爆炸威力大】

一名自杀式炸弹袭击者当天早晨走进奎达市郊哈扎尔甘吉地区一座露天蔬果市场，引爆所携炸弹。据法新社描述，爆炸威力大。

俾路支省内政部长齐亚·兰戈维在记者会上说，一名自杀式炸弹袭击者在人群中引爆炸弹。当地警官巴赫拉·曼多克赫尔说，袭击者似乎把自己伪装成劳工，警方已经找到这名男子的残骸。

奎达市高级警官阿卜杜勒-拉扎克·奇马早些时候说，已经确认16人死亡，其中1人是维护市场安全的准军事部队士兵，30名伤员中，4人是准军事部队士兵。

救援人员阿卜杜勒－哈米德·阿查克扎伊说，一些人伤势危重，死亡人数可能上升。

在这座市场打工的劳工伊尔凡汗受伤。他在医院告诉法新社记者：“我正往一辆小货车上装货，听到‘砰’的一声响，地面在脚下好像开始摇晃，然后我跌倒……空气中满是黑烟，我什么也看不见。听到别人尖叫求救，我也尖叫着求救。”

当地电视台播出的现场画面显示，几家商铺和至少一台车辆受损。

事发后，巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维和总理伊姆兰·汗发表谴责声明，说这一事件不会削弱政府打击恐怖主义的决心。

【目标有所指】

警官奇马说，遇难者中，8人是哈扎拉人，“（袭击）目标似乎是哈扎拉族民众”。路透社报道，哈扎拉人先前多次成为极端主义组织袭击目标。

事发后不久，几十名民众在当地集会，呼吁政府采取更多安全措施、逮捕幕后“黑手”。

暂时没有组织或个人“认领”袭击。奇马说，巴基斯坦政府两天前释放“坚格维军”组织一名高层头目。

巴基斯坦政府2001年宣布这一组织非法，但该组织勾结巴基斯坦塔利班和“基地”组织，多次在俾路支省发动袭击。

2013年1月，奎达发生连环爆炸袭击事件，至少84人死亡、近120人受伤；奎达一座市场次月遭自杀式炸弹袭击，致死84人、至少173人受伤。“坚格维军”宣称制造这两起事件。（安晓萌）（新华社专特稿）

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