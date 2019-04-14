苏丹过渡军事委员会称将组建新的文官政府

苏丹过渡军事委员会12日说，将组建新的文官政府，“保护人民需求”。

这一委员会同时说，不会向国际刑事法院“交出”遭军方推翻的总统奥马尔·巴希尔。

【过渡·对话】

苏丹过渡军事委员会下属政治委员会主席奥马尔·扎因·阿卜丁在记者会上说，过渡军事委员会今后不会干预文官政府，但国防部长和内政部长两个职位将由过渡军事委员会掌控。

按照他的说法，如果没有出现混乱局面，至多2年的政治过渡期可能大大缩短。

苏丹国防部长阿瓦德·伊本·奥夫11日下午发表电视讲话，说军方已经逮捕总统巴希尔并推翻他领导的政府，过渡军事委员会将代为管理国家，2年后举行总统选举。伊本·奥夫当天晚些时候宣誓就任过渡军事委员会主席。

美联社报道，委员会最新声明旨在安抚一些担心军方将组建军政府的示威者。

军方推翻巴希尔以后，一些民众发起示威，要求组建文官政府。

阿卜丁告诉媒体记者，过渡军事委员会“是民众需求的保护者”。

官方媒体苏丹通讯社报道，政治委员会12日起将与各政党、政治团体及外国驻苏丹外交官对话。

【审理·制裁】

阿卜丁告诉媒体记者，过渡军事委员会不会向国际刑事法院引渡巴希尔；他可能在国内接受审理。

国际刑事法院2009年3月以涉嫌战争罪、反人类罪等罪名对巴希尔发出通缉令，遭到一些非洲国家谴责。2015年，国际刑事法院要求东道国南非在巴希尔出席第25届非州联盟峰会期间实施抓捕，遭到南非政府拒绝。

阿卜丁说，巴希尔领导的全国大会党不会受邀参加过渡军事委员会与政党的对话，但今后可以参加选举。

伊本·奥夫11日说，巴希尔现在接受拘押，身处一个“安全地点”。他同时宣布，全国进入3个月紧急状态、全境停火、暂停宪法效力。

美国政府1993年将苏丹列入“支持恐怖主义国家”清单，1996年起对苏丹施行经济制裁，2017年解除制裁。

美国国务院11日晚些时候称，苏丹2年政治过渡期太长，应予缩短。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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