特朗普曾考虑让女儿任驻联合国代表或世行行长

美国总统唐纳德·特朗普接受媒体采访时说，他一度考虑提名女儿伊万卡·特朗普出任世界银行行长，也曾考虑让她出任美国常驻联合国代表。

美国《大西洋》月刊12日登载对特朗普的专访。“我甚至想过让伊万卡去世界银行，”特朗普说，“她应该会干得很好，因为她对数字特别擅长。”

另外，特朗普曾经考虑提名伊万卡接替妮基·黑利，出任美国常驻联合国代表，因为顾虑到外界看法而作罢。

“她是天生的外交官，例如，她应该在联合国干得很好，”特朗普说，“但是，如果我这样做，他们会说（我）任人唯亲，而这与任人唯亲沾不上边。”

最终，特朗普提名美国驻加拿大大使凯莉·克拉夫特接替黑利，提名财政部分管国际事务的副部长戴维·马尔帕斯出任世行行长。（惠晓霜）

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