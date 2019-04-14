英财政大臣称议会或表决是否二次“脱欧”公投

英国财政大臣菲利普·哈蒙德12日说，议会下院“很可能”收到发起第二次“脱欧”公民投票的提案并予以表决。

哈蒙德当天在美国首都华盛顿参加国际货币基金组织会议。他告诉媒体记者：“所有线索显示，这个提议（二次公投）很可能在某个时段提交给议会。”

英国2016年6月23日经由公民投票决定“脱欧”，原定今年3月29日正式“脱欧”。只是，英国与欧洲联盟去年11月达成的“脱欧”协议三度遭议会下院否决，双方11日同意延期“脱欧”最多6个月、至今年10月31日。最大反对党工党的不少议员呼吁就英国是否脱离欧盟作二次公投。

哈蒙德说，首相特雷莎·梅领导的政府向来反对再次发起“脱欧”公投，“政府的立场没有改变”。他同时说，如果决定发起二次公投，需要大约6个月作准备，鉴于“脱欧”延期至10月31日，时间紧张。

工党主张英国以较“软”方式“脱欧”，继续与欧盟维持紧密经济联系。这一立场遭到特雷莎·梅所属保守党反对。只是，保守党内强硬“疑欧”派和政治盟友北爱尔兰民主统一党拒绝支持“脱欧”协议，特雷莎·梅为谋求协议获批准选择与工党磋商。

哈蒙德说，他希望政府与工党今后数月能就英国“脱欧”事宜达成一致。（郑昊宁）

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