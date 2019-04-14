原标题：报告：全球房价前三甲城市均位于亚洲

中新社北京4月12日电 (记者 庞无忌)国际商业地产服务和投资公司世邦魏理仕(CBRE)12日发布的一份报告显示，全球房价最高的三个城市均位于亚洲。

当日发布的这份《2019全球生活报告：城市指南》对全球35个重点城市的住宅市场进行了综合对比。

世邦魏理仕英国住宅研究部主管Jennet Siebrits表示，今年是世邦魏理仕连续第五年发布《全球生活报告》。此次调研城市的数量由去年的29个增加到了35个。调研范围不仅涵盖深圳、曼谷等新兴科创中心，也同时包括罗马、里斯本等传统都城，以及迪拜、约翰内斯堡等高速发展的现代都市。

Jennet Siebrits说，日益浓郁的创新氛围，不断增长的就业与常住人口，持续涌现的企业商机，共同推动全球热门城市迭代发展。

这份报告公布的全球住宅价格最高的十大城市分别为：香港、新加坡、上海、温哥华、深圳、洛杉矶、纽约、伦敦、北京和巴黎。

就住宅价格而言，全球房价最高的三个城市均位于亚洲。香港房价以套均123.5万美元的成交均价继续高居全球之首，新加坡以87.43万美元的套均价位居次席；上海紧随其后，以近87.26万美元的套均成交价排名全球第三。为控制持续高企的房价，以上三个城市都已出台不同程度的楼市降温措施。

Jennet Siebrits表示，尽管不少城市房价增幅有所收窄，但大多数调研市场的住宅价格依旧实现了同比增长。总体来看，随着房地产市场长周期接近尾声，住宅市场的价格增速正在普遍放缓。预计美国市场将因利率上调而进一步受到影响，亚太市场或因各类调控措施而继续承压。

欧洲在房价涨幅最高的十大城市中，共占据六席。其中，巴塞罗那、马德里和都柏林的房价都曾在金融危机期间遭遇大幅下滑，并在此后的经济低迷期中经历艰难回升。而目前这几个市场均已进入复苏阶段并呈现显著增长趋势。伦敦楼市则是在经历经济下行周期后迅速回暖。(完)

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