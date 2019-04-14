人民网>>国际

上合秘书长诺罗夫会见社环会会长邹明春

2019年04月14日14:30  来源：环球网
 
原标题：上合秘书长诺罗夫会见社环会会长邹明春

　　4月11日上午，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在上合秘书处总部会见北京市社会发展与环境健康研究会(社环会)会长邹明春一行，双方就环境、健康、教育、文旅等议题展开会谈。

　　北京市社会发展与环境健康研究会会长邹明春(左一)与上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫(右一)

　　诺罗夫表示热烈欢迎邹明春及社环会团队积极参与上合秘书处相关工作，为上合国家协同发展多做贡献。邹明春感谢诺罗夫对社环会工作的肯定，并表示将积极配合秘书处做好各项工作。

　　上合副秘书长舍拉力.卓恩(右一)、社环会副会长丁一(左三)、理事会成员郝强、寇晓东等参加会见

　　双方还就成立联合工作小组及近期有关工作展开深入交流，达成诸多共识。

(责编：冯粒、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved