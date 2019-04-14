原标题：上合秘书长诺罗夫会见社环会会长邹明春

4月11日上午，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在上合秘书处总部会见北京市社会发展与环境健康研究会(社环会)会长邹明春一行，双方就环境、健康、教育、文旅等议题展开会谈。

北京市社会发展与环境健康研究会会长邹明春(左一)与上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫(右一)

诺罗夫表示热烈欢迎邹明春及社环会团队积极参与上合秘书处相关工作，为上合国家协同发展多做贡献。邹明春感谢诺罗夫对社环会工作的肯定，并表示将积极配合秘书处做好各项工作。

上合副秘书长舍拉力.卓恩(右一)、社环会副会长丁一(左三)、理事会成员郝强、寇晓东等参加会见

双方还就成立联合工作小组及近期有关工作展开深入交流，达成诸多共识。

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