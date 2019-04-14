俄罗斯外长说俄美已恢复反恐领域对话

俄罗斯外长拉夫罗夫13日说，俄美两国已恢复反恐领域的对话，目前还就阿富汗问题和朝鲜半岛问题保持接触，但美国公然介入主权国家内政的做法不可接受。
据塔斯社报道，拉夫罗夫当天在俄外交和国防政策委员会举行的会议上发言时说，目前俄罗斯和美国正在符合双方利益的领域开展合作。双方恢复了反恐对话，两国军方间在叙利亚消除冲突的机制正在发挥作用且颇有成效。此外，两国还就解决叙利亚问题进行对话。
拉夫罗夫说，在美方提议下，两国就阿富汗问题和朝鲜半岛问题保持接触。此外，两国还在太空开展实际合作。
拉夫罗夫表示，希望看到更多俄美合作的例子，他感到形势将向俄美对话趋于积极的方向发展。
就委内瑞拉局势，拉夫罗夫表示，美国方面公然干涉主权国家内政的做法“是不可接受的”。
受乌克兰问题、俄前特工“中毒”案以及美俄先后暂停履行《中导条约》等事件影响，俄美两国关系近年来持续紧张。
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