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苏丹过渡军事委员会宣布解除全国宵禁

2019年04月14日14:28  来源：新华网
 

苏丹过渡军事委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉13日宣布，解除在全国范围内实行的宵禁。

布尔汉在苏丹官方电视台直播节目中发表声明，宣布解除宵禁，释放所有根据前巴希尔政权紧急状态法所审判和关押的人。他同时宣布解除苏丹所有州的军政府州长的职务，由各军区指挥官代替主持工作。

布尔汉表示，他将在与苏丹各政党协商后组建过渡文职政府，在两年过渡期内管理国家事务。此外，过渡军事委员会人员组成将于不久后宣布。布尔汉还表示将重组苏丹政府机构，消除过去党派配额的影响。

布尔汉强调，他将努力维护国家安全，任何卷入流血事件的人都将被追究责任。他呼吁苏丹民众共同努力，使社会生活回归正常。

苏丹国防部长穆罕默德·艾哈迈德·伊本·奥夫本月11日宣布推翻总统巴希尔政权，并于当天宣誓就任过渡军事委员会主席。他同时宣布实行一个月的宵禁。12日，伊本·奥夫宣布“为了国家利益”辞职，由中将布尔汉接任过渡军事委员会主席一职。（记者马意翀）

(责编：任付丽(实习生)、贾文婷)
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