驻旧金山总领事王东华为“汉语桥杯”获奖学生举办招待会

驻旧金山总领事王东华与部分获奖学生合影。宫欣 摄

人民网旧金山4月13日电（宫欣） 当地时间4月12日，驻旧金山总领事王东华为第十五届“汉语桥杯”中文比赛获奖学生举办招待会，包括获奖的学生、家长、旧金山州立大学协理副校长吴彦伯、旧金山学区副学监Enikia Ford Morthell和赛事工作人员在内的近400人出席。

王东华向获奖学生表示祝贺，他表示语言是了解一个国家最好的钥匙，学习掌握对方国家的语言能够增进彼此的理解，他希望越来越多的美国人学习中文，认识和了解一个真实的中国，通过熟练掌握中文，帮助中美两国增进了解、消除误会、促进合作、互利共赢，同时希望社会各界继续支持湾区中文教育和中国文化传播推广，为推进中美人文交流，夯实中美友好基础做出积极的贡献。

由旧金山州立大学孔子学院和旧金山联合学区共同主办的第十五届“汉语桥杯”3月9日至10日在旧金山马里纳中学成功举办，吸引了1100多名选手参加。为期两天的比赛设有硬笔书法、毛笔书法、绘画、作文及诗歌朗诵等项目，其中近600人参加3月9日的毛笔书法、硬笔书法、绘画和中文作文比赛；另外超过300名学生参加3月10日的普通话母语组/非母语组，广东话母语组/非母语组4个组别的诗歌朗诵比赛。最为踊跃的组别是3至5年级（233人）及6至8年级（196人）。

比赛目的是为湾区学生提供更多的机会来展示他们在中文教师及父母的指导下，所掌握的中国语言和文化方面的才能。过去的历届比赛，受到旧金山湾区广大中小学汉语学习者的广泛欢迎，参赛人数逐年递增。

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