人民网柏林4月12日电（记者 李强）4月12日，驻德国大使吴恳夫妇举行到任招待会，德国联邦农业部国务秘书弗赫特尔等政府官员、议员、各界友好人士和驻德使团代表以及华侨华人、留学生和中资机构代表共约400人参加。

吴大使在致辞中回顾了中德建交以来双边关系取得的长足进展，表示中德两国在世界经济和国际舞台发挥着重要作用，双边关系达到了前所未有的深度和广度，各领域互利合作达到新的水平。此时出任第11任中国驻德大使，使命光荣，责任重大，将同两国各界人士一道，不断拓宽合作领域，丰富合作内涵，推动中德合作再上新台阶。

吴大使强调，当前国际形势不稳定不确定因素增多，多边主义、自由贸易等既有共识受到冲击。中德作为全方位战略伙伴，更应保持战略定力，维护双边关系稳定健康发展。我们要增进彼此认知、提升互信水平。通过坦诚交流增进相互了解和理解，减少误解。我们要以开放包容、互利共赢的理念推进合作。唯有双向、持续的开放才能促进合作，共建开放型世界经济。“一带一路”倡议为世界各国开展互利合作提供了一个大平台，希望德方抓住机遇，与中方共同挖掘合作潜能并从中获益。

现场气氛热烈友好，各界来宾纷纷祝贺吴大使夫妇履新，高度评价当前中国经济社会发展成就，期待加强中德各领域务实合作。

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