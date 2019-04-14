越南警方向中方移交一名在逃嫌疑人 涉嫌偷运电子烟

人民网河内4月13日电 当地时间4月13日13时许，在中国驻越南大使馆协调下，越南公安部在河内内排国际机场，向中方工作组移交涉嫌非法经营罪的在逃嫌疑人王某。

据中国警方调查，2016年来，王某伙同他人，在未经允许的情况下，从境外偷运大批国际名牌电子烟产品进入中国销售，非法获取巨额利润。案发后，王某潜逃境外藏匿。根据调查结果，中国警方决定对王某予以刑事拘留并开展追逃。根据中方线索，越南警方近日在河内市将王某抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越执法安全合作积极务实，成效显著。中国警方正告在越藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）

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