中方呼吁国际社会加快推进哥伦比亚和平进程

人民网联合国4月13日电 （记者李晓宏）安理会12日召开哥伦比亚问题公开会，中国常驻联合国副代表吴海涛呼吁，哥伦比亚各方应将推进和平进程作为优先任务，加强包容性政治对话，加快经济社会重建，实现和平与发展。

他说，当前，哥伦比亚局势总体稳定，和平进程取得早期收获，替代种植、农村发展等工作取得进展。同时，全面落实和平协定还面临一些挑战，需要哥伦比亚各方和国际社会持续作出不懈努力。

他表示，哥伦比亚经历长时间内战，全面落实和平协定涉及政治、安全、发展、社会融合等诸多问题，是一项系统工程。中方希望哥伦比亚各方将推进和平进程作为优先任务，进一步扩大共识，继续推动全面落实和平协定，加强包容性政治对话，加快经济社会重建，最终实现和平与发展。

他指出，中方注意到近期哥伦比亚有关方面在和平特别司法机制立法问题上存在不同看法，希望有关各方加强对话协商，推动该问题尽快得到妥善解决。中方赞赏马谢乌特别代表和联合国哥伦比亚核查团工作，希望核查团继续履职尽责，帮助哥伦比亚各方加强沟通，增进互信，推动各方形成合力，共同推进和平进程。

他表示，中方愿同安理会其他成员一道，为继续推进哥伦比亚和平进程、早日实现哥伦比亚全面和平、稳定和发展作出贡献。

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