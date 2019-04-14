原标题：全国人大常委会副委员长曹建明访问肯尼亚

新华社内罗毕4月14日电 应肯尼亚国民议会邀请，全国人大常委会副委员长曹建明率团于4月12日至14日访问肯尼亚，分别会见肯尼亚总统肯雅塔和参议院代议长金迪基，同国民议会代议长切博伊举行会谈。

曹建明表示，中肯友谊源远流长。近年来，在两国元首的关心和推动下，两国关系发展迅速。中方高度重视中肯关系发展，愿同肯方一道，落实好两国元首达成的重要共识和中非合作论坛北京峰会成果，积极推进共建“一带一路”，不断丰富两国全面战略合作伙伴关系内涵。中国全国人大愿密切与肯议会友好交往，为增进中肯友谊、促进务实合作发挥积极作用。

肯方高度评价两国各领域合作成果，真诚感谢中方长期以来给予肯方的帮助和支持，表示愿同中方进一步密切包括立法机关在内的各领域交流合作，加强在国际事务中的协调配合，推动肯中全面战略合作伙伴关系取得更多实实在在成果。

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