原标题：日本外相河野太郎访问北京外国语大学北京日本学研究中心

4月13日，河野太郎在北京外国语大学北京日本学研究中心欢迎仪式上致辞。日研中心供图

新华网北京4月14日电（记者 郭丹）应国务委员兼外交部长王毅邀请，日本外相河野太郎于13日至15日对中国进行正式访问。13日，河野太郎访问了北京外国语大学北京日本学研究中心（简称日研中心），并与师生们进行了友好交流。

在出席此次活动的欢迎仪式时，河野太郎表示，今年是日中青少年交流促进年，希望此次访问能进一步促进日中青少年友好交流。日研中心作为青年日语人才的培养基地，相信今后将发挥更重要的作用。同时，期待同学们能成为日中两国各个领域友好交流的桥梁。今年，日本进入令和元年，希望能以此为契机，进一步推进日中关系发展。

北京外国语大学党委书记王定华代表校方对河野太郎的访问表示欢迎，并向河野太郎赠送了礼物。

4月13日，北京外国语大学党委书记王定华（左）向河野太郎（右）赠送礼物。新华网记者 郭丹 摄

欢迎仪式后，河野太郎与日研中心的师生们就外语学习、环境保护、经济交流等问题进行了友好交流。

此次河野太郎访华期间，王毅将与其共同主持第五次中日经济高层对话，并共同出席“中日青少年交流促进年”开幕式。

2018年10月日本首相安倍晋三访华期间，中日双方同意将2019年确立为“中日青少年交流促进年”。

4月13日，河野太郎与北京外国语大学北京日本学研究中心的师生们举行座谈。新华网记者 郭丹 摄

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