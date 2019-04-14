原标题：金正恩表示在条件具备情况下愿尝试第三次朝美首脑会晤

新华社平壤4月13日电（记者程大雨）据朝中社13日报道，朝鲜最高领导人金正恩12日表示，如果美国采取正确态度、找到朝鲜可以认同的方法后要举行第三次朝美首脑会晤，朝鲜也愿意再尝试一次。

金正恩说，“到今年底为止，我会怀着耐心等待美方的决断，但再想得到上次（河内会晤）那样好的机会肯定很难了。”

金正恩是在朝鲜第14届最高人民会议第一次会议上发表施政演说时做出上述表示的。他说，正如美国总统特朗普不断提到的那样，他和特朗普的个人关系不像两国关系那样是敌对关系。“我们依然保持着良好的关系，只要愿意，任何时候都可以进行互致问候的书信往来。”

金正恩强调，虽然美国多次提及举行第三次朝美首脑会晤，但是朝方对于重现河内会晤这样的首脑会谈“不欢迎也不感兴趣”。他表示，尽管朝鲜重视通过对话协商解决问题，但对美国执着于己方条件、只想单方面把自己的要求强加于他人的美式对话方法不感兴趣。

金正恩说，未来如有符合朝美双方共同利益、双方都能接受的内容公正的协议，“我一定会毫不犹豫地签署”，但这完全取决于美国采取怎样的姿态。“如果美国仍执着于现在的政治计算方法，解决问题的前景就会变得暗淡而危险”。

谈及今年2月在越南河内举行的第二次朝美首脑会晤，金正恩表示，在朝鲜已经采取了一系列举措、真诚展现履行新加坡朝美联合声明意志的情况下，美国在河内会晤上的表现却让朝方对自己做出的战略决断的正确性心存疑虑、对美方是否真正有意改善朝美关系产生戒心。在会谈上，美方没有做好坐下来解决问题的准备，也没有明确的方向和方法。

金正恩指出，当前美国公开采取了一些与朝美联合声明精神背道而驰的敌对行为，如进行以朝鲜洲际弹道导弹为假想目标的导弹拦截试验、重启军演等，这些做法正严重刺激着朝鲜。虽然近期美国正重新考虑第三次朝美首脑会晤、暗示有意通过对话解决问题，但是依然回避取消对朝敌视政策这一构建新型朝美关系的根本途径，反而误以为施压可以使朝鲜屈服。

金正恩认为，在朝美间存在根深蒂固的敌对情绪的条件下，要履行朝美联合声明，双方就要放下单方面的要求和条件，寻找符合各自利害关系的建设性解决方案。“在今天这样的关键时期，我期待美方做出明智判断，希望好不容易停下的朝美对抗的秒针永远不要重启。”

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